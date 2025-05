Akadályozzuk meg ezt az elsietett, hazánk számára hátrányos lépést

Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselőjének meghívására érkezett pénteken délután Dombóvárra Hidvéghi Balázs országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, hogy fórumon találkozzon az emberekkel. A téma a Voks 2025 volt, amelynek fontosságáról az eseményt megelőző sajtótájékoztatón is beszámolt.

Hidvéghi Balázs Dombóváron járt, hogy a Voks 2025

Fotó: Mártonfai Dénes

Ez egy döntési lehetőség a magyarok számára

Kiemelte, hogy ez egy szavazási lehetőség a magyar emberek számára, egy döntési kérdés Ukrajna EU-s csatlakozásáról. Mint mondta, Brüsszel fejünk felett, nélkülünk már eldöntötte, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban fel akarja venni az Európai Unióba. Ez azonban számos ponton sérti Magyarország érdekeit. Veszélyeket hoz, óriási pénzügyi és gazdasági költségeket, és ez ellentétes hazánk érdekeivel – sorolta. A kormány álláspontja az, hogy egy ilyen súlyú ügyben nem lehet nélkülünk dönteni, a magyarokat meg kell kérdezni a témában, hiszen Magyarországnak vétójoga van az uniós felvétel kérdésében. Erről szól a Voks 2025.

Tolna vármegyében jövő héten postázzák a szavazólapokat

A szavazólapokat minden Magyarországon állandó lakhellyel bíró állampolgárnak postázzák, Tolna vármegyében a jövő héten kezdődik ezek kézbesítése. A szavazólapon egyetlen egyszerű kérdés szerepel: támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Igen vagy nem. Hidvéghi Balázs azt kérte, hogy mindenki vegye figyelembe azokat a körülményeket, amelyek ezt a döntést kísérik. A kormány álláspontja az, hogy szavazzunk nemmel, és akadályozzuk meg ezt az elsietett, és Magyarország számára hátrányos következményekkel járó ukrán EU-felvételt.

A Voks 2025 szavazáson lehet véleményt mondani

A Tisza Párt kapcsán az államtitkár azt mondta, hogy Brüsszel kottájából játszanak, Magyar Péter alkut kötött Manfred Weberrel, az Európai Néppárttal, Ursula von der Leyennel, és a brüsszeli törekvéseket képviseli Magyarországon. Ezért is állt elő egy kamuszavazással, amelyen szerintük a többség támogatta Ukrajna csatlakozását. Ez azonban nem tükrözi a magyarok véleményét, azt most, a Voks 2025 szavazáson lehet elmondani, ezért arra kérnek mindenkit, hogy vegyen rajta részt, mondjon véleményt, szavazzon nemmel. – Fontos, hogy a Tolna vármegyeiek is aktívan részt vegyenek ebben a közös döntésben – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.