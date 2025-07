A jogsi nemcsak engedély, hanem felelősség is

Reggel, csúcsidő, már majdnem célban vagyok – amikor hirtelen egy tanulóvezető gördül elém, vagy inkább döcög, a szó legpasszívabb értelmében. Alig húsz, kanyarban megállás, index sehol – én meg ott toporgok mögötte, mint egy pattanásig feszült presszókávé. Persze, tudom, mindenki volt kezdő, de a tanulásnak is van terepe, meg ideje. Az oktató nemcsak a kuplungot, hanem a józan észt is kéne, hogy tanítsa. Nem biztos, hogy reggel nyolckor, a város legforgalmasabb utcáján kell gyakorolni a “mi történik, ha lefagyok” című leckét. Mert a tanulás fontos, de a forgalom többi résztvevője nem gyakorlóbábú. A jogosítvány úgy gondolom nemcsak jog, hanem felelősség is – legfőképp annak, aki a megszerzését segíti.

Az oktató nemcsak a kuplungot, hanem a józan észt is kéne, hogy tanítsa

Fotó: Gémes Sándor