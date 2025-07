Felsőoktatási roham Szekszárdon: kilőttek az albérletárak, akár 200 ezret is kérnek!

Ahogy az lenni szokott, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésének közeledtével élénkülni kezd az albérletpiac, és miután ismertté válnak a számok, egyenesen kilő az érdeklődés a kiadó ingatlanok iránt. Prof. Dr. habil Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának dékánja hírportálunkon is büszkélkedett azzal, hogy rekordszámú hallgató nyert felvételt a felsőoktatási intézménybe. Ez pedig azt is jelenti, hogy a vármegyeszékhelyen is többen keresnek albérletet a következő hetekben.

Szekszárdon 80 és 200 ezer forint között mozognak az albérletárak. Fotó: Mártonfai Dénes

A kisállat sok tulajnál kizáró ok

Megkérdeztünk egy szekszárdi ingatlanközvetítőt, aki elmondta, hogy 80 és 200 ezer forint között mozognak a havi bérleti díjak a városban. Hozzátette, hogy a magasabb árat képviselő ingatlanok felújított, berendezett lakások, és az elhelyezkedésük is befolyásolja az árat. A központban lévőkért általában többet kérnek.