Te felismernéd az alteregód egy festményen? Ők megpróbálták megfesteni (GALÉRIA)

Az esemény a művek részletes bemutatásával zárult: Könyv Kata, az alkotótábor művészeti vezetője tartott tárlatvezetést. A festőművész kitért arra is, hogy a PIC-TÚRA nem pusztán egy művésztelepet, hanem közösséget is jelent valamennyiük számára, hiszen sokan alkotó anyaként kisgyermekekkel érkeztek, amelyben a házigazdák támogatását élvezték. A szervezőknek köszönetét fejezte ki a bensőséges vendéglátásért, valamint azokért az inspirációs programokért, amelyek nem csupán ihletforrást jelentettek számukra, hanem kikapcsolódást és a közösséghez tartozás élményét is nyújtották egyben – erre a táncház egy kiváló példa volt.