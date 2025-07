Egy kastély, amely újra életre kelt Tolnában, nem találod ki, hogy hogyan... (galéria)

A kápolnában gregorián zene csendült, a kerten túl pedig lassan hömpölygött a ritmus – egészen estig. A vendéglátás is a helyi értékekre épült: csak szekszárdi pincészetek és kézműves italok voltak elérhetők.

Az Apponyi Lustalét maradandót alkotott

A rendezvény neve – Apponyi Lustalét – nem ironikus túlzás. A lassúság mint érték jelent meg, és ezt a közönség is értékelte. Az esemény minden ízében letisztult volt, „rusztikus igényességgel” – nem hivalkodó, nem túlzó, mégis emlékezetes. Akik eljöttek, maradni akartak, és sokan vissza is tértek – korábbi alkalmak után is.

Fotó: Kovács Adrienn

Zárásként a Schieber Pincészet afterparty-ja kínált újabb hangulatot: „house-ból house-ba” – a pikniket diszkréten felváltotta az esti pezsgés.