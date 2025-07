Ha tiéd az autó, erre a kérdésre számítanod kell, ha megállít a rendőr!

Július eleje óta változott meg a biztonsági öv használatára vonatkozó jogszabály. Az új rend szerint ezentúl az autó üzembentartója, illetőleg használója felel azért, hogy a kocsi utasai bekössék magukat. Ha bérelt autóval közlekedik, akkor a bérleti szerződést aláíró felelőssége, hogy mindenki betartsa a szabályokat. A rendelkezés az M2, M3 járműkategóriákra (a minimum kilenc üléssel rendelkező kisbuszokra) nem vonatkozik – tette közzé a közlekedésbiztonság.kti.hu.

A biztonsági öv használata életet menthet

Fotó: (illusztráció) MW

Mióta kell használni?

Már mindenki megszokhatta volna az öv használatát, hiszen lassan két generáció nőtt fel a szabály bevezetése óta. 1977. július 1-jétől az első üléseken kötelező volt használni is azokat. 2001 óta pedig a hátsó üléseken is. Bár számtalan baleset bizonyította már, hogy a biztonsági öv valóban életeket menthet, Magyarországon az övhasználati hajlandóság még mindig elmarad a kívánatostól, de még az európai átlagtól is.

Életet menthet!

Pedig a biztonsági öv használata 60 százalékkal csökkenti a halálos balesetek kockázatát az autókban elől ülők esetében és 44 százalékkal a hátul ülőknél. A kutatások szerint a gyerekülés használata mintegy 60 százalékkal mérsékelheti az életveszélyes vagy halálos sérülések kockázatát. A rendőrség szerint a magyarországi közlekedési balesetek halálos áldozatainak ötöde, körülbelül évi száz fő nincs bekötve a balesete pillanatában.

Mennyibe kerül a vétség?

A szabályozás értelmében aki a jövőben elmulasztja a biztonsági öv használatát, lakott területen belül 20 ezer forint bírságra számíthat, azon kívül a bírság összege 30 ezer forint, aki pedig autóúton vagy autópályán nem köti be magát, 40 ezer forint bírsággal számolhat.