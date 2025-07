Ha meghallod a hangját, meghűl a vér az ereidben

Az aranysakál az 1990-es évek második felében jelent meg újra Magyarországon. A hírközlő, majd a szakmai sajtóban megjelenő tudósítások ekkor már egyre gyakrabban számoltak be hitelesnek tekinthető előfordulásokról, és később már vadászzsákmányként is egyre gyakrabban került terítékre. Az aranysakál hangja olyan hatást vált ki, hogy meghűl tőle a vér az ereiben.

Kedves állatnak tűnik, de az aranysakál hangja félelmetes

Az aranysakál őshonos faj, a magyar történelemben régóta ismert, a népnyelv „nádi farkasnak” vagy „toportyánnak” nevezte.

– Magam az első sakálokat 1999-ben láttam élőben, majd 2000-ben találkoztam vele kézzelfogható, elejtett formában – meséli Göbölös Péter, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatója. – Az első megpillantásuk felejthetetlen emlék számomra. Közel harminc éve él bennem a téli, havas élmény, amikor nem is hittem a szememnek, magam sem voltam biztos benne, hogy valóban azt láttam, amit gondoltam.

Az aranysakál hazánkba a Balkán-félsziget felől, Bulgárián, Horvátországon és Szerbián keresztül jutott el. Visszatelepülésének eredeti okairól megoszlanak a szakmai vélemények, melyek közül több csupán feltételezés. Göbölös Péter szerint a sok verzió együtt, részben mind igaz lehet. Egy lehetséges okként említhető a délszláv háború: a faj északi irányú terjeszkedése időben valóban akkor indult el Baranya, Somogy, majd Bács-Kiskun vármegyék déli részein, amikor a háborús pusztítás, katonai összecsapások és az állandó zavarás a sakált a balkáni élőhelyéről kiszoríthatta.

Ezen túlmenően több tudományos alaposságú teória is ismert: a klímaváltozás és az e miatti táplálékállatok számának növekedése, valamint az egyre nagyobb nagyvadállomány, a természetes elhullások gyakoribbá válása, a könnyen zsákmányolható fiatal példányok (borjak, vadmalacok, gidák) számbeli gyarapodása, illetve a vadászat során keletkező jelentős mennyiségű vadzsigerek mind segíthették a faj terjedését és szaporodását.

A vadgazdálkodók és a természetvédelmi szakemberek ezzel párhuzamosan a faj viselkedését is kutatni kezdték. Óriási segítséget jelentettek a mozgásérzékelős, éjszaka is működő ún. vadkamerák és azok videófelvételei. Ma már jelentős kutatások folynak, a befogott és GPS-jeladós nyakörvvel ellátott példányok mozgásának napi, havi és éves aktivitását is elemzik.