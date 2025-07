Jól nézd meg mit veszel! Baracklekvár helyett ízfokozó: így ver át a bolt, ha nincs termés

Így aztán mindig főző ismerősömet kérdeztem, ő mit tett. Kiderült, neki szerencséje volt: Balatonról jövet Cecénél megálltak, mert láttak egy helyen halomba rakott barackot – ott vettek. Azt a vidéket virágzáskor elkerülte a fagy, és főzhetett baracklekvárt. Nem is akármilyet. Ő a barackhoz – talán zselésítőszernek – tett még banánt, meg kevés sárgadinnyét.

A polcain pedig már sorakoznak a cseresznyebefőttek – azok színét kicsikét halványnak vélte, de segített rajta a hibiszkuszvirág. A feketeribizli és az egres szerelméből fakadt a josta: az is már lekvárként várja a telet. Aztán kerülnek még üvegbe újabb gyümölcsök is. Érik a szilva – a hagyományos lekvárt ebből nagymamáink rézüstben, megállás nélkül keverve, egy napon át főzték, este került agyagköcsögbe. Persze ma már vannak gyorsabb módok is.

Házi befőzés: hagyomány új köntösben

A hagyományos gyümölcsfák – alma, körte, szilva – közt egyre több a füge. Ennek pompás gyümölcsét lehet aszalni, és készülhet belőle lekvár is. Különösen finom a fügelekvár borzselével – utóbbihoz ismerősöm a Kékfrankost tartja legjobbnak. Már olcsóbb a dinnye is – abból is lehet, még héjának jórészét is hasznosítva, csemegének illő befőttet kreálni.