Megrohamozták az autósok a biztosítókat, de nem arra számítottak, amit mondtak nekik

A viharkároknak mintegy 10-12 százalékát okozzák fakidőlések, ágtörések – állítja a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az igazán súlyos gond az, hogy viharból egyre több van évről évre, egyre gyakrabban változik szélsőségesen és gyorsan az időjárás. A biztosítók az elmúlt napokban érezték a vihar hatását.

A múlt heti viharkárok után most a biztosítókat rohamozták meg a gépjármű tulajdonosok

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Tolnai Népújság

Viharban nincs felelősség, állítják a biztosítók

Sok érintettnek okozott csalódást, hogy a kár ellenére nem fizet a biztosítója. Sok millióan fizetjük a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (KGFB) egyre magasabb díjait, ha szeretjük, ha nem, jogos a kérdésünk: autóra dőlt faág okozta kár után fizet-e a biztosító? A válasz egyértelmű, a kötelező nem térít meg a viharkárokat.

Leegyszerűsítve a lényeget, a kötelező felelősségbiztosítás alapvetően azért létezik, hogy gépjárművek egymásnak okozott kárait az okozó biztosítója kifizesse a vétlen félnek – mondta Greiling Mihály, a Lajvér Biztosítási Alkusz ügyvezető igazgatója. Viharban nincsen felelősség, nem róható fel senkinek az okozott kár. Akinek cascója van, az nyugodtabb lehet, neki a megkötött szerződése alapján mindig meg kell, hogy térítse a vihar okozta fa-, vagy akár jégverés okozta kárát a vele egyéni jogviszonyban álló biztosító. Ebben az esetben a kártérítés ellenértéke a szerződéskötéskor vállalt önrésztől függ. Ez jellemzően 10 százalék, de nem ritka a kedvezőbb éves díj miatt bevállalt 20 százalékos önrész sem. A megállapított kártól tehát ennyivel kevesebb lesz a kártérítés összege.

Vis maior esetekre nem vonatkozik a kötelező felelősségbiztosítás

A biztosítók casco estén is kikérdezik az érintett autótulajdonost. A felelősség megállapítása miatt ugyanis egyáltalán nem mindegy a hely, a faág állapota. A biztosító veszi fel a kapcsolatot az érintett önkormányzattal, vagy társasházzal, esetleg magánszeméllyel, akinek a területén áll a fa. Az alapkérdés ilyenkor, hogy miért dőlt ki a fa, vagy miért tört le egy-egy ág? A tulajdonosnak akkor van felelőssége, ha beteg volt (akkor is, ha ez kívülről nem látszott), és akkor is járhat kártérítés, ha olyan vihar tombolt az adott területen, amelynek nem tudott ellenállni az egészséges fa. Ezt hívják vis maiornak.

A legtöbb kár vis maior-nak minősül, mondta Greiling Mihály, erre pedig nem vonatkozik a felelősségbiztosítás.

Fotózzuk körbe a járművet, a helyszínt, ez is segíthet

Általánosságban elmondható, hogy bármilyen körülmények között bármilyen kár keletkezett az autónkban, fotózzuk körbe alaposan a járművet, a helyszínt és amennyire lehetséges, a körülményeket. Ez különösen igaz a fatörzs, faág okozta sérülésre, ugyanis – egyszerűbb esetben – ha bizonyítható, hogy beteg volt a fa (amit emiatt már ki kellett volna vágni az útkezelőnek), egyértelműnek tűnik a helyzet. Sajnos ilyenkor is megtagadhatja az útkezelő, vagy a társasház a kártérítést, de bíróságon megtámadható és kívülről nézve jogilag nyerhető az ügy – tanácsolta a vezess.hu.