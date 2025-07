Az országban egyedülálló autócsodák köröztek a kis falu utcáin (képgalériával)

Kaposszekcső a cyclekartok magyarországi őshazája. Az első három hazánkban épült autóból kettő itt látta meg a napvilágot. És ha már van három autó, akkor versenyezni is kell – mondták a helyiek. A fennállásától számított 5. futamon az épített autócsodák mellett az old timerek és különböző méretű homokfutók is bemutatkoztak a falunapon.

A cyclekartok versenyére nagyon sokan voltak kíváncsiak Kaposszekcsőn

Fotó: Kutny Gábor

Urda Szilárd az egyik első autó megépítője és a verseny főszervezője elégedetten nézhetett végig a mezőnyön. Több mint 20 autó sorakozott a depóban a verseny indítását várva, közülük nem egy nem magyar építő és pilóta tulajdona. Az autózásnak ebben a szakágában a magyarok jelenléte európai szinten kiemelkedő, a környező országokban szinte ismeretlen ez a versenyszám, egészen Németországig kell elmenni, hogy ismét találkozzunk olyan vállalkozóval, aki nekiáll és megépíti a saját gépét. Urda Szilárd azt mondja mi minden időnket és majd minden pénzünket ebbe a játékba öljük. Nyilván a minőség meghatározza az árat, kinek mire futja, de tény, hogy a világ pénzét el lehet

költeni erre a hobbira.

Cyclekartok – Amerikából indult az ötlet

Egy szigorú szabályrendszer alapján kell megépíteni ezeket a csodákat. Szabály, hogy mindenki maga építi meg saját járművét, melyek a 20-as 30-as évek szivar alakú versenyautóira hajaznak és az ezekkel vívott versenyek jelentették a rohanó cirkusz, a Forma-1 ősét. Ha körülnéz az ember az akkori idők világmárkáival találkozhat, mint ha vissza kanyarodtunk volna az időben. Amikor a tudomány és a hagyomány összeér. A mezőnyben a Mercedesek, Opelek, Bugattik és ki tudja még milyen típusú gépek között egy kackiásra pödört bajszú fiatal ember Szász Zoltán szerelgette a masináját. Azt meséli 3D nyomtatással készítette el a vázát belül pedig egy üvegszálas anyag adja a stabilitását. Az inspirációját pedig a két világháború közötti repülés történet adta, igy aztán az autója Tisztelet a repülésnek nevet viseli.