Mit csinálj, ha a gyereket csípte meg egy darázs? Az orvos elmondja

A nyári melegben többféle rovar is támadhat, ám a legnagyobb félelem a méhek és darazsak csípése által kiváltott reakciót övezi. A darázscsípés főként otthoni környezetben, a ház körül következik be, de a méhészek és a túrázás szerelmesei is sok csípést kaphatnak. Van, hogy rálépünk vagy rátenyerelünk a rovarra, vagy a kiteregetett ruhába gabalyodva csíp meg bennünket, de gyakran találkozunk azzal is, hogy az ereszek aljában, padlásokon fészket vert darazsak próbálják agresszívan védeni lakóhelyüket, és ekkor következik be a csípés.

A darázscsípés főként otthoni környezetben, a ház körül következik be, de a méhészek és a túrázás szerelmesei is sok csípést kaphatnak

Forrás: Shutterstock

Darázscsípés: a méhek csak egyszer csípnek, a darazsak többször is

A méhekről tudni kell, hogy csak egyetlen egyszer csípnek, és a csípést követően hamarosan el is pusztulnak. Mivel azonban a fullánkjuk a méreganyagot tartalmazó zsákocskával együtt a bőrbe szakadhat, így az – ha nem távolítjuk el mihamarabb - a mérget folyamatosan adagolja a bőrbe. A darazsak viszont képesek visszahúzni fullánkjukat, tehát többször is támadhatnak.

A méh- és a darázs csípése is egy pár másodpercig tartó éles fájdalommal jár. A rovarcsípés hatására méreganyag kerül a szervezetbe, ami helyi reakciót vált ki, ennek súlyosságát azonban több tényező – az életkor, a csípések száma, korábbi szenzibilizáció és az egyéb meglévő társbetegség – is befolyásolja – mondta az általunk megkérdezett háziorvos.

Sokakat félrevezethet a csípések után megjelenő bőrtünet (fájdalmas, feszítő duzzanat, bőrpír), amit esetleg tévesen allergiának hisznek. Ezek túlnyomórészt a méreg okozta helyi bőrreakciók, amelyek nem adnak okot aggodalomra, még annak ellenére sem, ha nagy kiterjedésűek vagy a laikusok számára ijesztőnek tűnnek.

Ha valóban allergia áll fenn, ezekre a tünetekre kell figyelni

A darázs- és méhcsípés allergia a felnőttek körülbelül 3, a gyermekek 0,5 százalékánál fordul elő.

Allergiás reakciók: ajakduzzanat, nyelési zavar, ha a csípéstől távol eső területen jelentkezik viszketés (pl. a csípés a lábon történt és a szem kezd el dagadni), az egész testen megjelenő bőrkiütés, nehéz légzés, szédülés, fejfájás, hányinger, hányás, vérnyomásesés, gyorsan romló állapot.