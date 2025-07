Vándortáborban edződtek a Dienes sulisok – áram nélkül is boldogan

Az esték is a nyár legszebb pillanatait hozták: szalonnasütés, zseblámpás játékok, sok nevetés és véget nem érő beszélgetések töltötték meg a sátrak körüli teret. Bár a meleg, a fáradtság és a nomád körülmények időnként kihívást jelentettek, a csapat összetartása és jókedve mindent áthidalt. És ami a legjobb hír: már most mindenki a következő erdei táborra készül – hiszen a Vértes nemcsak a lábukat, de a szívüket is megmozgatta.