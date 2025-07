Ezt jó lenne eltanulni a szegediektől! Példát mutattak a helyiek

Néhány napot Szegeden töltöttünk a múlt héten. A vihar igencsak megtépázta a várost, még napokkal később is dolgoztak a parkokban a leszakadt faágak eltakarításán. Talán a rendkívüli időjárásnak tudható be az is, hogy az egyik forgalmas kereszteződésben ott tartózkodásunk alatt egyáltalán nem működtek a közlekedési lámpák. Ez azonban nem okozott problémát, fennakadást.

Szegedet nem kímélte a múlt heti vihar

Fotó: DM

Esténként minden nap arra tettünk egy sétát, és mindegyik zebránál minden esetben lassítottak, majd megálltak az autók. A harmadik napon ezt már nem a szerencsének tudtuk be, hanem a szegedi autósok közlekedési moráljának, amit érdemes lenne eltanulni a Tisza-parti városban élőktől.