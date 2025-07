Pakson hétvégén a patadobogásé volt a főszerep – Ha szereted a lovakat, ezt látnod kell (GALÉRIA)

Lovasok töltötték meg szombaton élettel a paksi Ürgemezőt, ahol a Paksi Fogat Sport Egyesület rendezte hagyományosnak tekinthető fogathajtó versenyét, hiszen a mostani már a nyolcadik ilyen esemény volt. A kétfordulós akadályhajtásra több kategóriában lehetett nevezni: egyesfogat C kategória, kettesfogat C és D kategória és póni C kategória kettesfogat. A nap zárásaként pedig a kétfordulós hajtások után egy izgalmas vadászhajtás tette teljessé a programot. Ez volt az egyik legnépesebb mezőny húsz indulóval, míg a legtöbb nevezőt, szám szerint huszonhetet a C kategóriás kettesfogaté tette ki.

Szép számmal indultak hajtók a paksi fogathajtó versenyen

Fotó: Paksi Fogat Sport Egyesület

A környező vármegyékből is érkeztek a fogathajtó versenyre

A szervező Paksi Fogat Sport Egyesület kilenc indulóval képviseltette magát, köztük az elnök, Somkert Ferenc is részt vett a versenyen. Mellettük több Tolna vármegyei egyesületből, valamint Baranya, Fejér és Bács-Kiskun vármegyéből érkeztek fogathajtók. Az akadályhajtás tizennyolc, a vadászhajtás pedig tizennégy akadályból állt, és a következő eredmények születtek.

Kettesfogat C kategória

Kovács Tibor (Vihar LE – Fejér), Nagy István (Pincehelyi LSE), Hufnágel József (Szent Ágota LE – Fejér), Barabás Máté (Szent Ágota LE), Link Gábor (Paksi Fogat SE), Kiss Olga (Nagylóki Lovasegylet – Fejér).

A Paksi Fogat Sport Egyesület rendezvénye már hagyománnyá vált

Fotó: Molnár Gyula

Kettesfogat D kategória

Ifj. Somkert Zoltán (Paksi Fogat SE), Körmös Ferenc (Tolna-Mözsi LE), Hidvégi Tibor (Paksi Pálma LSE), Bujáki Cintia (Szabadidő Lovasok SE), Szabó Réka (Zombai LE).

Egyesfogat C kategória

Miklós János (Paksi Fogat SE), Miklósné Menzer Mária (Paksi Fogat SE).

Póni kettesfogat C kategória

Posztobányi Sándor (Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület – Bács-Kiskun), Dölles Csaba (Pincehelyi Lovas SE), Schmidt-Kiss Mónika (Pincehelyi Lovas SE), Nagy Gréta (Tolna-Mözsi LE), Tatai László (Kálózi LE Fejér).

Az akadályhajtás tizennyolc akadályból állt

Fotó: Molnár Gyula

Vadászhajtás kettesfogat

Tell Viktor (Paksi Fogat SE), Nánai Zoltán (Mélykúti LSE – Bács-Kiskun), Pálinkás István (Kálózi LE – Fejér), Kovács Tibor (Vihar LE – Fejér), Barabás Máté (Szent Ágota LE – Fejér), Szabó Viktor (Siklósi Lóbarátkör HSE – Baranya).

