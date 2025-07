Kettős halálos gázolás a vasúti átjárónál – lovaskocsival hajtottak a sínekre

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A vármegyei fekete krónika lapjain ott található a vasúti átjáróban történt kettős gázolás is

Hajdan rovatunk első hírek egy ártatlanul indult fegyver nézegetéssel indul, ami azután sajnálatos módon egy kisgyermek halálához vezet. Ezután képzeletben betérünk egy kocsmába, ahol egy szokványos vita fegyveres összetűzésbe torkollik. Egy tragikus balesetről számol be egy jelentés: egy ötéves kislány túl közel ment a kúthoz. Végezetül pedig halálos vonatgázolásról számolunk be, egyszerre ketten is az életükkel fizettek egy pillanatnyi oda nem figyelés miatt.

Fekete krónika, lövésekkel

Elsült fegyver. Egerbach János és Rittermann János murgai sertéskereskedők a napokban beállítottak Klieber Jakab uradalmi gazdához, hogy tőle sertéseket vásároljanak. A mint a konyhában a sertéskereskedők a gazdára várakoztak, Egerbach János megpillantva a falon függő fegyvert, azt levette és nézegette a szerkezetét. Egyszerre eközben a fegyver véletlenül elsült és a golyó a konyha küszöbén játszó Csőglei Márton 2 éves kis fiacskáját találta, ki rögtön meghalt. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. július 14.)

Bosszúálló legények. Decsen a korcsmában együtt boroztak a legények. Később két asztalnál foglaltak helyet. Az egyik asztalnál Pere Ferenc és társai, a másiknál Mozolai János ült pajtásaival. Később összeszólalkoztak és Perét a társaival együtt kidobták a korcsmából. Ezek sem vették tréfára a dolgot, elmentek haza egy kis közbenjáróért. Pere forgópisztolyt, társa pedig egy furkósbotot hozott magával. Természetesen hamarosan ismét összevesztek, miközben Pere előrántotta forgópisztolyát és Mozolaira lőtt, kit súlyosan megsebesített. Perét letartóztatták. (Tolnavármegye, 1905. július 23.)

Életeket vett el a kút és a vonat

Kútba esett kis leány. Körző János hidegkúti lakos, vasúti fűtő 5 éves Magdolna nevű leánya a vasúti állomásnál levő kerekeskút vödréből vizet akart inni. Hogy a vödröt elérje, a lakásukból kivitt egy széket s arra felállva iparkodott a vödröt elfogni; eközben az egyensúlyt elveszthette s a kútba esett, mire hozzátartozói észrevették, már meghalt. (Közérdek, 1905. július 22.)