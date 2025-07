Borzasztó tragédia történt: halálba húzták saját lovai a tóban a 72 éves férfit

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

Hajdan rovatunk első híre egy lóúsztatás tragikus következményeiről szól. Ezt követően Paksra kalauzoljuk olvasóinkat, ahol egy villámcsapás végzett egy gazdával és egyik lovával. Harmadik állomásunk Értény, itt a tikkasztó hőség egy asszony életét követelte. Bátaszéken ugyancsak tragédia történt, játék közben a kút mélyére zuhant egy kisgyermek.

Fekete krónika, gazdákkal és lovakkal

A lóúsztatás áldozata. Mözs község határában levő „Fekete tó“-nál nagyobb szabású lóúsztatás lévén, Klem Ádám 72 éves földmíves unokaöccsével szintén részt vett e mulatságon. Klem unokája nem mert a mélyebb vízbe menni, a miért is ő (a 72 éves aggastyán) bosszúsan ragadta meg a lovak kötőfékét s beljebb úsztatott. A lovak azonban nagyon elmerültek s magukkal rántották Klemet is, kinek feje fölött a hullámok csakhamar összecsaptak. Unokája látván a veszélyt, segélyül nyújtotta ostornyelét, csakhogy a fuldokló Klem unokáját is berántotta s majdnem a habok alá temette. Az unoka, eleresztvén az ostort, még idejében kimenekedett, Klem azonban odaveszett. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. július 28.)