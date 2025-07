Feltörték a Facebook profilomat, mit tegyek?

Levert a víz, összeszorult a gyomrom, remegni kezdett a kezem. Történt már velem ilyen, csak akkor egy méretes pók tévedt be a lakásba, rajtam pedig úrrá lett a fóbiám. Most azonban teljesen más váltotta ki ezeket a tüneteket: jött egy értesítés a telefonomra, hogy Budapest környékéről egy másik eszközről beléptek a Facebookomra. Ilyenkor az oldal működtetői felteszik a kérdést, hogy én voltam-e? Hát nem. Jó ideje nem jártam a fővárosban, de még csak a közelében sem. Ezek szerint feltörték a profilomat. Próbáltam a levelezésembe is belépni, de nem tudtam, mint kiderült, ott is megváltoztatták a jelszavam.

Feltörték a profilomat, kitört a pánik (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Feltörték a profilomat, mit tegyek?

A nagy tech-válllalatok persze fel vannak készülve az ilyen helyzetekre, ezért is jött az értesítő az illetéktelen belépésről, így az utasításaikat követve szépen leellenőriztem, lett-e valamilyen hátrányos következménye az incidensnek, megtettem a szükséges biztonsági intézkedéseket, jelszavakat változtattam, ha kellett megerősítettem.

Kicsit macerásabb volt a folyamat, mint amikor a bankszámlámon történt kamu utalás történetével előálló telefonos csalót kellett lerázni. Ráadásul akkor tudtam, hogy belőlem aztán nem szed ki semmilyen infót, amivel elcsaklizhatná a pénzemet. Most viszont ott volt a bizonytalanság. Mit kezdenek a megszerzett adataimmal, milyen módon élnek vissza velük, milyen kár érhet? Az online világ oly' mértékben átszövi már a mindennapokat, hogy komoly kockázatot rejt, ha rossz kezekbe kerülnek az ott tárolt adatok.

Most már kezdek kissé megnyugodni, hogy a helyreállítás és a biztonsági lépések eredményeként ezt most megúsztam, de a szintén pánikot kiváltó pókot kicsit gyorsabb volt felporszívózni, mint ennek a folyamatnak a végére érni.