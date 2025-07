Nyáron ezek a gyógyszerek bajt okozhatnak! Figyelmeztet a főgyógyszerész

Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek – ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válhatnak ki – figyelmeztet dr. Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze, mesteroktató.

A fényérzékenység két típusát ismertette a mesteroktató

Az egyetem közleményében azt is kifejti, hogy a fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlásterméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna: ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén-, sokkal inkább dózisfüggők, vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken.

A másik eset, az úgynevezett fotoallergia, ami nem kémiai, hanem immunreakció, és nem dózisfüggő. Ilyenkor a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekezőrendszerét, ezzel ekcémaszerű, viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után, a ruhával fedett területeken is megjelenhet.

Mindkét esetre igaz, hogy égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók pedig hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú – tette hozzá a mesteroktató.

Mindenképp konzultáljon az orvosával, mielőtt változtatna

Azt tanácsolta, hogy aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő, könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve, amennyiben lehetőség van rá, válasszon alternatív gyógyszert vagy csökkentse a dózisát, illetve inkább este vegye be a gyógyszert. Mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket. A fényérzékenység lehetősége miatt azonban egy készítményt sem szabad elhagyni, vagy az adagolását csökkenteni a nélkül, hogy erről a beteg az orvosával konzultálna, ez ugyanis néhány esetben egészségkárosodáshoz vezethet.