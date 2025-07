Százakat csalogatnak a Gemencbe a fenséges ízek és illatok (képgalériával)

Olyan nagy sor volt egyik nap a gemenci halsütödében, hogy elfogyott az összes hal. Másnap így már nem is tudták kiszolgálni a vendégeket. Pedig azok jöttek volna, mert hamar híre ment, a keselyűsi finom falatoknak és a kiváló vendéglátásnak.

Papp Milán nem számított rá, hogy a gemenci halsütöde ilyen hamar népszerűvé válik

Fotó: Makovics Kornel

A Duna közelsége, az erdei hangulat megfogja a vendégeket

Bár még két hete sincs, hogy megnyílt a sütöde, máris elnyerte a szekszárdiak és a környékbeliek szimpátiáját. Maga az erdei hangulat, a madárcsicsergés, a friss levegő, a Duna közelsége is megfogja már az embert, az ételek pedig szó szerint felteszik a habot arra a bizonyos tortára.

„Nagy kedvenc a kecsege, de keresik a keszeget, a pontyot és a fogast is”– mondja kedélyesen Papp Milán, a sütöde tulajdonosa, aki jó érzékkel látta meg, hogy a hangulatos kis házikót nem szabad „parlagon” hagyni. A fiatalembernek évek óta nagyon jó a kapcsolata a Gemenc Zrt. vezetőivel, az ötletet így gyorsan tettek követték – megszületett a Haloda a fűz alatt, ahogy a vendégek egyike mondta az „erdei gasztronómia csodája”.

Nem hitte, hogy ilyen hamar siker lesz a gemenci halsütöde

Papp Milán harmincas évei elején jár, de az látszik, hogy ez a szakma neki való. Mindenkit kedélyesen fogad, elbeszélget a vendégekkel, legyen az ismerős vagy ismeretlen. Amíg ott voltunk, jöttek vagy harmincan, gyorsan megtelt az addig szinte üres parkoló, sokaknak csak az erdei asztaloknál akadt hely.

„Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen sikerünk lesz, úgy voltam vele, egy próbát megér – folytatta a fiatalember, aki a Keselyűsi Vendégházat és a veránkai Sziget Hotelt is üzemelteti. Mégiscsak itt a Duna, a hal is adta magát. Szekszárdon nincs halsütöde, így reméltem, hogy ha híre megy az étteremnek, kijönnek majd ide hozzánk. Az első nap, amikor hoztam a halakat, magamban azt gondoltam, hogy mit fogok csinálni ilyen sok hallal, de mire megadtam volna magamnak a választ, megadták helyettem a vendégek, akiknek nem tudok elég hálás lenni” – folytatta.

Szezonális tervei voltak, de most tovább gondolja a történetet

Papp Milán azt is elárulta, hogy elsődlegesen a nyári szezonra tervezett, de a sütöde nagy sikerének köszönhetően már most azon ötletel, hogyan tudná téliesíttetni az épületet, hogy az az egész év során fogadhassa a vendégeket. Mert azok azóta is jönnek szép számmal, esznek, isznak, beszélgetnek – távol a város zajától.