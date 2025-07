Kisfiúként követte a nagyapját – ma ő az ország legjobb erdésze

Az idei évben egy olyan fiatalember nyerte el az év erdésze címet, aki a Tamási környéki erdőkben nőtt fel. Nagyapja nyomdokain lett belőle erdész. Gombkötő Balázs szakmájából eredően látja azt a változást, amin az erdő keresztülmegy a klímaváltozás hatására. Azt mondja, ötven év múlva a magyar erdők egészen más képet mutatnak majd.

Gombkötő Balázs, az év erdésze verseny győztese

(Fotó: Beküldött)

Az erdő mindig is hivatás volt Gombkötő Balázsnak – és az is marad

– Az erdőbe még gyerekként cseppentem bele – meséli Gombkötő Balázs. Miklósváron nőtt fel, ahol nagyapja favágóként dolgozott. Már az iskolás évek alatt tudta, hogy a természet lesz az útja. A középiskola után egyenes út vezetett a Gyulaj Zrt. kötelékébe, ahol máig dolgozik. Számára az erdő nem csak munkahely, hanem kikapcsolódás, életforma.

Nem munkának élem meg – minden nap új arcát mutatja az erdő.

Az erdő nem hulladéktároló

Balázs szerint reményre ad okot, hogy az emberek viszonya az erdőhöz lassan változik. De még mindig sok munka vár az erdészekre.

– Sokan még mindig szemétlerakónak tekintik az erdőt, pedig heti több zsák hulladékot gyűjtünk be a Tamási Erdészet óbiródi kerületéből is – mondja. Külföldi példák is mutatják, hogy szemléletformálásra van szükség: az erdőt meg kell védeni, nem elhasználni.

Gyakori félreértés, hogy az erdészek „csak vágják a fákat”. Balázs szerint ez téves és igazságtalan. – A mi erdészeti munkánk biológiai, ökológiai és gazdasági szempontokat is figyelembe vesz. A fakitermelés célja nem pusztítás, hanem az egészséges állomány fenntartása.

Tamási erdeiben vadregényes az élet

Fotó: Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Az év erdésze díj

A versenyen elért siker nagy öröm, de nem cél, hanem visszajelzés volt. – Az év erdésze verseny nagyban nem változtatta meg az életem. Tudatosan készültünk rá, nyilván jó eredmény magamnak, jó eredmény a Gyulaj Zrt.-nek, nem számítottunk erre, hogy ilyen jó helyezést érünk el, viszont egy visszacsatolás, egy visszaigazolás, hogy megérte a munkát befektetni, és ezt a hétköznapokban tovább kamatoztatjuk. Persze, elment a híre országosan is. Nagyon sok gratulációt kaptam személyesen is. Innen a városból gyakran megállítanak még a mai napig az utcán, hogy gratuláljanak, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Ez a verseny egy része volt a szükséges szakmai fejlődésnek, úgy gondolom, hogy a mindennapos munkánkhoz muszáj fejlődni, szakmai továbbképzésekre járni. Igazodunk a klímaváltozáshoz, igazodunk az aszályhelyzethez, igazodunk az egyéb olyan dolgokhoz, ami nagyon fontos a mi szakmánkban. A mindennapi erdészeti munka a lényeg. A verseny csak megerősített abban, hogy amit csinálunk, az fontos és jó irányba halad – összegezte gondolatait az év erdésze.