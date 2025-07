Harminckét kisdiák töltődött fel a teveli focitáborban

A Simon József testnevelő által szervezett tábor remek programokat kínált a kisdiákoknak, akik között sok volt a leány – a korábbi kiváló futballista és edző szerint ez örömteli, hiszen a női foci egyre jobban teret nyert a huszonegyedik században. Simon József a Teol.hu érdeklődésére elmondta, hogy nemcsak teveliek, hanem környékbeli gyerekek is jöttek a focitáborba.

Harminckét kisdiák töltött el egy hetet a teveli focitáborban

Fotó: Facebook

Délelőtt edzések és egymás elleni meccsek voltak, délután jutott idő egy kis fürdőzésre, de váltóversenyek, ügyességi feladatok is várták a fiatalokat, akik pingpongoztak, tollasoztak, lábteniszeztek – egyszóval remekül érezték magukat. Simon József hozzátette, sokan már most jelezték, hogy jövőre is szeretnének jönni, így már most eldőlt, hogy 2026 nyarán is várja majd a tábor a kisdiákokat.