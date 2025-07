Ezeket a táborokat soha nem felejtik el a gyerekek (képgaléria)

A programban szerepelt erdei futóverseny, akadálypálya, kincskeresés, közös tánctanulás Hacsa Mónikával, fák és levendulák ültetése, kenyérsütés, amit még megszentelés is követett. A gyerekeket Sándor Árva terepjáróval vitte Grábócra, ahol a szerb ortodox és a katolikus templomot is meglátogatták. A napi étkezést a Noresa étterem biztosította, külön odafigyelve az ételérzékeny gyerekek igényeire is. A kánikulában jégkrémből sem volt hiány – a program szervezői mellett a szülők is meglepték a táborozókat hűsítő finomságokkal.

A második turnus különleges eseményekkel is gazdagodott: a gyerekek részt vettek a Gerjeni Duna-Rock Találkozón, és közösen énekelték el Forenszki Róbert „Himnusz a békéért” című dalát.