Jól jön a friss víz, amíg a buszra vár az ember (videó)

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás bevezetésére tekintettel július 24-től várhatóan 26-ig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosít a forgalmasabb állomásokon – írja sajtóközleményében a MÁV-csoport. A vasútállomások között ugyan nem említenek Tolna vármegyei helyszínt, a Volán autóbusz-állomások között azonban megtalálni a szekszárdit mint olyat, ahol a készlet erejéig ásványvizet osztanak.

Aki csak teheti, nem mozdul ki hőségriasztás idején, de erre nincs mindig lehetőség

Fotó: Mártonfai Dénes

Az utasok készültek a hőségriasztásra

Csütörtökön kora délután jártunk ott, akkor éppen nem osztottak vizet a buszra váró utasoknak, de úgy tűnt, a többséget nem is érte felkészületlenül a hőség. Szinte mindenki az árnyékba húzódva, egy-egy palack vizet, vagy valamilyen más üdítőt szorongatva várta, hogy megérkezzen a járata. Egy idősebb nő nemcsak egy behűtött flakont húzott elő a táskájából, amikor arról érdeklődtünk, miként védekezik a kánikulával szemben, hanem a nyakában is vizes kis törölközőt pihentetett, ezzel is hűtve magát a forróságban.

A kora délutáni órákban jól jött az árnyék a vasútállomáson

Fotó: Mártonfai Dénes

Van esély a felfrissülésre

A szekszárdi vasútállomáson alig néhányan várták a Decsre tartó vonat indulását. De ott is azt láttuk, hogy mindenki készült frissítővel, esetleg még némi harapnivalóval is. Bár volt, aki azt mondta, nem bánná, ha még egy párakapu is segítene könnyebben elviselni a várakozás perceit. Ilyen alkalmatosság egyébként a buszpályaudvaron van, így ott van esély némi felfrissülésre. Az utasellátók pedig mindkét helyszínen feltöltve várja az utazóközönséget.