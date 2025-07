Több ezres szaporulatot hagyhat maga után egyetlen állat

A felelős állattartás része, hogy a gazdi tesz a nem kívánt szaporulat megszületése ellen. Ennek pedig a legjobb módja az ivartalanítás. A településeknek most a Magyar Falu Programban nyílik lehetősége arra, hogy pályázatot nyújtsanak be az 500 millió forintos keretösszegre, amelyből támogatáshoz juthatnak, és a lakosság számára ingyenesen biztosíthatják a beavatkozás állatorvosi elvégzését. Így ahol élnek a lehetőséggel, ott a lakosság már nem hivatkozhat arra, hogy nem engedheti meg magának a műtét finanszírozását.

Több ezres szaporulat előzhető meg az ivartalanítással

Egy ivartalanítás valóban költségesnek tűnhet, viszont csak egyszeri kiadás, ami végleges megoldást nyújt. Az ilyen programok szükségességét jelzi, hogy tele van a közösségi média gazdikereső cicákkal, kutyákkal. Ám esélytelen, hogy mindegyik otthonra leljen, szerető gazdit találjon. Egy nőstény ivarú kutyának vagy macskának évente két-három alkalommal átlagosan öt-nyolc kölyke születhet. Mindkét faj már a négy-hat hónapos kortól ivaréretté válhat, öt éven belül így akár 12 ezer utódot is létrehozhat. Sokan az utcára kerülnek vagy jobb esetben egy állatvédő szervezethez, és ott élik le az egész életüket, mert nincs rájuk kereslet – ismerteti egy szakmai oldal.

Sok a tévhit

Gyakori tévhiteket is eloszlatnak. Nem állja meg a helyét, hogy az állatnak legalább egyszer fialnia kell, ahogy az sem, hogy szeretne szülővé válni. Az állat elhízása sem törvényszerű, azt a túletetés és a mozgásszegény életmód okozza. Sőt, egyes betegségek is megelőzhetők az ivartalanítás révén, ami nemcsak a nőstények számára szükséges. A kan kutyák és kandúr macskák is sok csetepatétól, sérüléstől megóvhatók, ha nem hajtják őket a hormonok.