Jó hír az állatbarátoknak az új kiírás

A lehetőségre Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos facebook oldalán rövid videóval hívják fel a figyelmet. Mint a kisfilmben elhangzik, ez a pályázat néhány évvel ezelőtt is népszerű volt, most 500 millió forintos keretösszeget biztosítanak az önkormányzatoknak, amelyeket biztatják is a részvételre, mert mint elhangzik: a felelős állattartás továbbra is szívügyünk. A kiírás délután két órakor jelenik meg a magyarfaluprogram.hu oldalon.