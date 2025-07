Szekszárdon esküdtek fel rá, hogy az életük árán is megvédik a hazát (képgalériával)

Készek megvédeni a hazát. Fotó: Mártonfai Dénes

A vezérkari főnök arra is kitért, hogy ötvenöten tettek esküt, akik az ország különböző pontjairól teljesítették a kiképzést. – Nem lesznek többé kívülállók, hanem alakítói lesznek a jövőnek – fogalmazott, és útravalóul azt is kiemelte, hogy a katonai szolgálat minden nehézségével együtt méltóságot ad, az eskü szavai pedig mutassanak utat az elkövetkező években. Végül köszönetet mondott a hozzátartozóknak a támogatásért.

A Magyar Honvédség kész megvédeni a magyar embereket

Az ünnepélyes eskütételt követően dr. Böröndi Gábor László kérdésünkre elmondta, azért rendezték Szekszárdon az eseményt, mert itt nincs állandó katonaság, nincs állandóan ide telepített alakulat, de azt szeretnék, hogy az itt élők is lássák és érezzék, hogy van Magyarországnak honvédsége, amelynek az ország minden városa, faluja, minden szeglete fontos. Szerették volna megmutatni, hogy a Magyar Honvédség kész arra, hogy megvédje a magyar embereket, képes biztos megélhetést nyújtani és büszkék arra, hogy Szekszárd környékéről is több katona is bevonul valamelyik alakulathoz. A vezérkar főnöke elmondta, hogy ötvenöt tartalékos honvéd tett esküt, amely az első és legfontosabb bizonyságtétele annak, hogy életük árán is készek megvédeni a hazát. Többen szerződésesként folytatják pályájukat Szolnokon, Tatán vagy Kaposváron olyan beosztásokban, amelyekre a honvédségnek szüksége van, így elsősorban lövész, harckocsizó, tüzér és logisztikai szakterületen.