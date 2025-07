Nehéz kiirtani Tegnap, 8:20

Súlyos égési sérüléseket is okozhat – nálunk is egyre terjed a veszélyes növény

Egyre több helyen bukkan fel Tolnában is a rendkívül látványos, ám annál veszélyesebb kaukázusi medvetalp. A zellerfélék családjába tartozó, akár öt méter magasra is megnövő növényt egykor dísznövényként hozták be Európába, mára azonban invazív gyommá vált. A kaukázusi medvetalp elhagyatott területeken, utak mentén és vízpartokon terjed, és irtása rendkívül nehéz.

A kaukázusi medvetalp egyik legnagyobb veszélye, hogy nedve furokumarinokat tartalmaz. Ezek a vegyületek napsütés hatására aktiválódnak, és hólyagos égési sérüléseket okozhatnak a bőrön már néhány órán belül. A gyógyulás hosszú időt vesz igénybe, és gyakran maradandó hegesedéssel jár. Amennyiben a nedv szembe kerül, átmeneti vagy akár tartós vakság is kialakulhat – írja a boon.hu. Csak szakemberek végezhetik a veszélyes kaukázusi medvetalp irtását (Forrás: tata.hu) Könnyű összetéveszteni más növényekkel A kaukázusi medvetalp különösen fiatal korban megtévesztő lehet: könnyen összekeverhető a közönséges medvetalppal, amely alacsonyabb termetű és veszélytelen. A kaukázusi faj azonban sokkal magasabb, levelei hatalmasak és mélyen tagoltak. Utak mentén Tolnában is előfordul. Amennyiben valaki felismeri, ne érjen hozzá, és ne próbálja meg házilag eltávolítani. Csak szakemberek irthatják A növény irtását kizárólag védőfelszerelést viselő szakemberek végezhetik. Természetvédelmi, vízügyi vagy önkormányzati területen ehhez külön engedélyre van szükség. A virágzás előtti időszak különösen kritikus, mert ekkor terjed a leggyorsabban, magjai pedig akár 15 évig is csírázóképesek maradhatnak. A hatékony védekezés érdekében kulcsfontosságú, hogy minden észlelést időben jelezzenek a helyi hatóságoknak. Mit tegyünk, ha kapcsolatba kerültünk a kaukázusi medvetalppal? Ha a medvetalp nedve bőrünkre került, az érintett területet azonnal mossuk le szappanos vízzel, és kerüljük a napfényt. Tünetek megjelenése esetén pedig haladéktalanul forduljunk orvoshoz. A növény elleni védekezés közös felelősségünk. A lakosság ébersége és a gyors bejelentés kulcsszerepet játszik abban, hogy megakadályozzuk a további terjedését.

