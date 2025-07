Példaértékű, amit a bátaszékiek tettek a kisgyerekekért

Vállalkozók, szülők és az önkormányzat közösen oldotta meg azt a helyzetet, ami szinte elviselhetetlen volt a kánikulában. A bátaszéki óvodában minden csoportszobában a héten beszerelik a klímákat.

Már napok óta szerelik a klímákat a bátaszéki óvodában

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Összefogtak a klímákért, beszerelték az óvodában

Nem végeztünk kutatást arról, hogy a megyében hány óvodában, bölcsődében vagy iskolában van felszerelve klímaberendezés. Vélhetően az eredmény elég elkeserítő lenne, pedig a nyarak már május végén elkezdődnek és október közepéig tartanak. Egyre több a hőségnap, amikor a hőmérő higanyszála jóval 30 fok fölé kúszik. Az egyik óvodás szülő anyukája meg is jegyezte, a médiumokban, közbeszédben a hőség idején naponta aggódnak a melegben hagyott kutyákért, cicákért, de azt nem teszik szóvá, hogy az óvodákban nincs klíma. A kicsik csatakosan ébrednek ebéd után, ha egyáltalán el tudnak aludni. Az óvónénik sok helyen ventilátorokat visznek be a csoportszobákba – de arra is van példa, ahol ezt az óvoda vezetője nem engedte – hogy hűtsék a kicsiket.

Szülők kezdeményezését támogatta az önkormányzat és az adományozók

Ennek a helyzetnek vetettek véget a bátaszékiek. Dr. Béres Judit, a bátaszéki önkormányzat szociális bizottságának elnöke elmondta, a hőségnapok száma évről évre egyre több lett, ráadásul a bátaszéki óvoda épülete nagy üvegfalakkal van megoldva, így a nyár itt elég megterhelő. Ez téma volt a testületi ülésen is. A múlt év végén úgy döntöttek, hogy egy hűtő-fűtő szivattyús megoldással javítanak a helyzeten. Kértek egy tervet, eszerint a teljes kivitelezés 55,5 millió forint lett volna. Ennyi pénze azonban nem volt erre az önkormányzatnak.

Közben ettől függetlenül, elindult egy szülői kezdeményezés még májusban. A szülők úgy döntöttek, hogy gyűjtést szerveznek, mert a helyzet tarthatatlan lett, ahogy elkezdődött a nyár. Az önkormányzat is felkarolta a szülői kezdeményezést, számlát nyitottak az adományoknak. Két helyi vállalkozó 900-900.000 forintot utalt rá, majd magánszemélyek is adakoztak. A gyűjtés július végéig tart.

Ebben a csoportszobában már működik a klíma a bátaszéki óvodában

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Példaértékű a bátaszéki kezdeményezés

Az önkormányzat nem várta meg a gyűjtés végét, elindította a klímák beszerelését. Először a négy déli fekvésű csoportszobába akartak csak klímát tenni, de végül úgy döntöttek a további öt csoportszobát is felszerelik. A teljes költség így 4,5 millió forintra rúgott és ehhez jött még a 800 ezer forintos villanyszerelői munka. Így az adományokat az önkormányzat saját keretéből egészítette ki.