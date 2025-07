Ez igen! Szekszárdon minden elsőévesnek jut hely, és még a pályakezdők is maradhatnak lakni

A kollégiumi férőhelyek szűkösek, az albérletárak pedig az egekben – sokan így kénytelenek mélyen a zsebükbe nyúlni. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi campusán azonban egészen más a helyzet. Dr. Szécsi Gábor dékán szerint itt senkinek nem kell lakhatási nehézségektől tartania. Annak ellenére, hogy szeptembertől csaknem másfélszer annyi hallgató kezdi meg tanulmányait, mint tavaly, és a tanítóképzés is új lendületet kapott, minden nappali tagozatos elsőéves számára biztosított a kollégiumi férőhely – függetlenül a szociális háttértől.

Kollégiumi férőhelyek tekintetében a szekszárdi kar nincs rossz helyzetben. A képen Szécsi Gábor dékán látható

Fotó: Szepesi László / Forrás: MW

A campushoz közeli kollégium 96 szobával rendelkezik: 11-ben ketten, a többiben hárman lakhatnak. A közelmúltban végzett felújítás során a szobák negyedét kifestették, a vizesblokkokat teljesen felújították, és közösségi terek, valamint egy kisebb előadóterem is a hallgatók rendelkezésére áll.

Az anyagiak is meggyőzőek: míg az albérletekért havi 80–100, akár 200 ezer forintot is elkérnek, addig a kollégiumban az államilag támogatott hallgatók mindössze 22 500 forintot, az önköltségesek pedig 31 900 forintot fizetnek havonta.

Kollégiumi férőhelyek Szekszárdon: dékáni program is van

A kar ráadásul hosszabb távon is gondolkodik: a tavaly elindított dékáni program célja, hogy a végzett tanítókat a térséghez kössék. Azok a pályakezdők, akik vállalják, hogy Szekszárdon vagy környékén tanítanak, a végzést követően egy évig térítésmentesen lakhatnak a kollégiumban. Ha ezután sem találnak önálló lakást, kedvezményes, néhány tízezer forintos havidíjért továbbra is ott maradhatnak. Ezzel is támogatják a tanítói hivatás megbecsülését és vonzóbbá tételét.