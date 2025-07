A nagymama tudta a titkot, ezek a konyhai trükkök aranyat érnek

Minden háziasszonynak van olyan titkos tudása, amelyre akár több évtizedes konyhai tevékenysége során jött rá. A megszerzett tudásokból szemezgettünk. Íme a konyhai trükkök, amelyek minden háztartásban aranyat érnek.

Nagymama baracklekvár készítés közben. Könnyedebbé válik a nehéz munka, ha ismerünk néhány konyhai trükköt

Fotó: Lang Róbert

Konyhai trükkök

Ne feledjük, hogy sokan őrizgetik saját konyhai titkaikat. Egyáltalán nem természetes, hogy azokat bárkinek csak úgy elárulják. Tolna vármegyei nagymama hírportálunk olvasóival megosztott néhány praktikát. Az uborka téli elrakásáról ismertette, hogy a savanyítás kezdete előtt az uborkát bizony több órán át kell beáztatni, hogy ropogós maradjon. Különösen akkor, ha nem frissen szedett uborkáról van szó.

A lekvárkészítésről pedig elmondta, hogy az idősek, akik derékfájdalommal, térdfájdalommal küszködnek, valamint nehezükre esik órákon át állni a gáztűzhely mellett és kavargatni a lekvárt, használják bátran a sütőt. Hozzátette, hogy a sütőben nem ég le a lekvár, és csak néhányszor kell megkavargatni. Azt is elmondta, hogy a házi készítésű ételeknél nincsen finomabb. Hiszen ezek az ételek adják meg a család alapját, valamint az is jellemző, hogy jó érzéssel tölti el a családtagokat, hogy tudják, hogy otthoni ételt esznek.

Idősek, akiknek nem bírja a derekuk, lábuk, hogy folyamatosan kavargassák a lekvárt a gáztűzhely mellett, nos, ők bátran használhatják a sütőt is Fotó: Lang Róbert

További praktikák

A Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál (BAON) is összegyűjtött néhány régi, de ma is működő konyhai trükköt. A lap ismerteti, hogy a kovászos uborka készítésénél például érdemes a kenyeret és a kaprot sűrű szövésű textilbe tenni, mielőtt az üvegbe kerülnek. Így a lé nem lesz zavaros, és könnyebben is eltávolíthatóak a hozzávalók. A könnyek nélküli hagymaszeletelésre is van megoldás: a hagymát és a kést is hideg vizzel kell leöblíteni szeletelés előtt. A félbevágott hagymát pedig friss felével lefelé tenni a deszkára, így kevesebb illóolaj jut a levegőbe. További konyhai trükkökről itt olvashat.