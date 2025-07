A vármegyei közgyűlés elnöke addig üti a vasat, amíg az meleg (VIDEÓVAL)

A történet egészen Németországig, Thüringiáig vezet vissza, ahol Orbán Attila huszonöt évvel ezelőtt egy evangélikus ifjúsági központban képezte magát. Azóta is szoros kapcsolatot ápol a közösséggel, és ennek köszönhetően most gyermekeit is magával vihette egy hagyományőrző táborba. Azért éppen ide, mert az elnök meggyőződéssel vallja: tisztelnünk kell elődeink életmódját, fáradozásait és ezt a tiszteletet bele kell plántálni gyermekeinkbe is. A tábori program módfelett színes: a fiatalokat több kézműves foglalkozás várja, köztük egy valódi kovácsműhely is, ahol serceg a parázs, zeng a kalapács.

Az elnök által elkészített remek, azaz a késpenge, ami elnyerte a kovácsmester tetszését is

Fotó: Beküldött fotó

Kovácsműhely élmény, műremekkel

A mester kérésére – és talán a vérében lappangó, átörökített tudásnak engedve – Orbán Attila maga is bekapcsolódott a munkába, mégpedig kovácsinasként. Nemcsak a táborlakók biztonságos foglalkozására ügyelt, de lehetőséget kapott arra is, hogy – mint az egykori középkori, Európát bebarangoló céhlegények mai utódja – megalkossa saját remekét: egy csavart nyelű, míves késpengét. Ami nemcsak formás és használatra kiválóan alkalmas lett, de a mércét magasra tevő mester elismerését is kivívta.