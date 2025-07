Különleges koncert volt a majosi templomban (képgalériával)

Idén július 17-ére esett a majosi koncert dátuma, melyre sokan eljöttek és az alkalmi kórusba is beszálltak: az első zeneszám a Tequila-dal volt, és bizony szabadon be lehetett mondani a dal „refrénjét”. Többségében komolyzenei műveket hallhatott a közönség, és Johann Attila táborvezető hangsúlyozta, hogy az idei koncerten hangzottak el eddig a legnehezebb, legtechnikásabb zeneszámok. A 25 táborlakó között azonban a legtöbben visszatérő, több éve zeneiskolában tanuló fiatalok, így bátran bevállalták a komoly felkészülést igénylő zeneműveket.

Fotó: Mate Reka

Mint minden évben, érkezett a nyolcnapos táborba néhány kezdő zenész is, akiknek a közös próbák mellett a szabadidős programok is elnyerték a tetszésüket, a sporttól az esti sétával egybekötött novella-felolvasásig. A csütörtöki koncert után a templomkertben előadók és a közönség együtt falatoztak. A fúvósok vasárnap, a tábor zárónapján felléptek a mucsfai, a majosi és a kismányoki istentiszteleten is.