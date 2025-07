Ezt ne tedd soha, a rossz vezetési stílus nagyon sokba kerülhet

Sokaknak gondot jelent az emelkedőn való elindulás is. Ők a leégetett kuplungok tipikus elkövetői. A klasszikus, kézifékes hegymeneti elindulás helyett ezek a sofőrök újra és újra a kuplunggal játszanak, amit addig csúsztatnak, amíg az autó meg nem indul. Kétségtelenül ez a legrosszabb, amivel napi szinten a gépkocsival történhet. Ehelyett ajánlom: húzzuk be a kéziféket az emelkedőn, és tegyük a váltót üresbe. Amikor indulni szeretnénk, nyomjuk be a kuplungot, adjunk egy kis gázt, és amikor a kuplung „fog”, engedjük ki a kéziféket, és induljunk el.

– A kuplung hosszú élettartamának titka a megfelelő vezetési szokások kialakítása, a hirtelen indulások és a felesleges pedálhasználat elkerülése. A legjobb, ha ezt már a tanulói vezető időszakban megszokják a leendő gépkocsivezetők – mondta Plesz Imre.

Sokba kerül a szerviz, ha a kuplungról van szó

Egy komolyabb szerviz még akkor is több százezer forintot – még a félmillió sem túlzás – emészthet fel, ha csak a kopóalkatrészekről van szó. Ezek cseréje az autózás velejárója, de nem mindegy, mennyi időt bírnak ezek a fontos komponensek. Talán ez a legnehezebben becsülhető élettartamú kopóalkatrész egy használt autóban. Helytelen használattal 10 ezer kilométeren belül is ki lehet végezni, de autópályán, jó vezetővel futó autókban 300 ezer kilométernél többet is elmegy. A legtöbb használt autóban valahol 150-200 ezer kilométer között adódik az első kuplungcsere.