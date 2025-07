Legyen Ön is milliomos! 2 órája

A tamási lány, aki a Legyen Ön is milliomos! kulcsembere lett – így jutott a csúcsra Tóth Hajnalka

A legendás vetélkedő mögött álló kreatív csapatban egy tamási származású hölgy is kiemelkedő szerpet játszik – ő Tóth hajnalka. A Legyen Ön is milliomos! című kvízműsor visszatért a képernyőre, de most a kulisszák mögé pillanthatunk be Hajni segítségével.

Bár ő maga sosem látszik a képernyőn, mégis jelentős televíziós múlt áll mögötte. Tóth Hajnalka Tamásiból indult, és alig 16 éves volt, mikor eldőlt, a média az ő világa. Számos nagy sikerű televíziós produkción viseli a keze nyomát, sőt, még kozmetikusként is megállja a helyét. Most legfőképp a mindennapjait a Legyen Ön is milliomos! műsor háttérmunkái teszik ki. A Legyen Ön is milliomos! tavaly ősz óta újra műsoron, a háttérben, mégis főszerepben Tóth Hajnalkával.

Fotó: Beküldött A Legyen Ön is milliomos világáig hosszú út vezetett – Nekem is megvoltak a szokásos vágyaim: fodrász, tanító néni, orvos… Aztán az élet úgy hozta, hogy a középiskolában, Gyönkön az életem részévé vált az újságírás – kezdi Hajni nem éppen mindennapinak mondható történetét. – A két nyelven, magyarul és németül írt diáklapunkkal megnyertünk egy országos pályázatot, ami miatt a szekszárdi városi televízió riportot készített velünk. Magyarul a híradóba, németül pedig a regionális magazinba, az Unser Bildschirmbe. A riporter hölgy megkérdezte, lenne-e kedvünk megnézni, hogy lesz ebből a forgatott anyagból a végén egy szerkesztett riport. Én természetesen kapva kaptam az alkalmon, és elmentem. Ott, akkor, a Szekszárdi Városi Televízió egykori stúdiójában és szerkesztőségében valami megváltozott. Úgy éreztem, megérkeztem! Tizenhat éves voltam mindössze – mesél élete történetének meghatározó időszakáról. – Hetente egyszer buszra ültem Gyönkön suli után, átjöttem Szekszárdra, és aznap délután magamba szívtam mindent a tévézésről, amit csak tudtam. Jártam a stábokkal forgatni, végignéztem a híradókat a stúdióban, sőt, néhány reklám erejéig én lettem a helyi tejipari vállalat reklámhangja. Az országos pályázati győzelem miatt a gimis újságunk szerkesztősége nyert egy ingyen táborozást az ország legjobb diákújságíró-egyesülete, a DUE Médiahálózat által szervezett nyári médiatáborba. Ide is elmentem, ami más szempontból lett életem meghatározó élménye. Nemcsak szakemberektől kezdtem valódi újságírást tanulni, de bekerültem egy olyan támogató szakmai és baráti közösségbe, amelynek fontos része lettem én is. A diákból ugyanis évekkel később tanár lett, felnőttként már én oktattam tovább a televíziózást a középiskolásoknak ugyanilyen táborokban.

„Száztíz százalékot adni abba, amit csinálunk”

Fotó: Beküldött Jókor, jó helyen lenni – Direkt kerestem a szakirányú képzést, ezért a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolára mentem kommunikációt tanulni. Azért ezt választottam, mert itt gyakorlatorientált oktatás volt, vagyis a főiskolai éveink alatt lehetett rádiózni a suli épületében működő Vörösmarty Rádióban. Természetesen ezt sem hagyhattam ki. Ennek a hallgatói sávnak, amit mi csináltunk, volt egy szakmai mentora a főiskolán tanító egyik tanár személyében, aki egyébként az akkor még nagyon fiatal kereskedelmi csatornánál, a TV2-nél kezdett különböző műsoroknál főszerkesztőként, kreatív háttéremberként dolgozni. Harmadéves voltam, amikor épp egy nyári médiatáborban tartózkodva megszólalt a telefonom. Kirády Attila volt a vonal végén. Ő volt az a bizonyos főiskolai tanár. Ma már filmproducer, egyetemi docens, író, egy televíziós gyártócég vezetője, de én a mai napig a mentoromnak tekintem, és örökre hálás leszek neki. Ő hívott el egy akkor induló talkshow szerkesztőségébe dolgozni. Madarat lehetett volna fogatni velem.

Azonnal igent mondtam! Ez volt a Jakupcsek show a TV2-n. 2001-et írtunk ekkor. Huszonegy évesen felköltöztem egyedül Budapestre, és a negyedéves főiskolai képzés miatt Székesfehérvárra ingázva elkezdtem dolgozni segédszerkesztőként ebben a produkcióban. Egyébként sokat szoktam gondolkozni azon, hogy Attila akkor miért engem választott. Sőt, miért választott később az egyik könyve, az „Emberkísérletek a náci haláltáborokban” című kötet háttérmunkásának. Szerintem azt szerette bennem, ami azóta is hajt engem előre minden munkámban: hogy alázatosan állok a feladathoz. Legyen az egy miniinterjú egy kis gimis lapban, egy kutatómunka a zsinagóga levéltárában egy holokausztkönyvhöz, vagy egy szerkesztői munka egy kereskedelmi tévés talkshow-ban. Én mindegyikbe száztíz százalékot tettem mindig. „Adom a napom” Geszti Péterrel, a Legyen Ön is milliomos! újraindulása előtt

Fotó: Beküldött Majdnem minden tévécsatornánál dolgoztam – Nehéz lenne felsorolni, hány műsor, hány műsorvezető és hány kolléga fordult meg az életemben eddig. Vannak azonban olyan meghatározó produkciók vagy szerkesztőségek, amelyek különös helyet foglalnak el a szívemben. Az első TV2-es munkám, a Jakupcsek show természetesen ilyen. Vagy az első főszerkesztői felkérésem a Babavilág magazin élére, amelyet szintén a TV2-re készítettünk. Sok kereskedelmi tévés év után aztán a köztévére kezdtem dolgozni. Összeraktunk az akkor induló M5 csatornára is egy remek műsort,

Ifjú tudósok címmel, amelyben okos és tehetséges fiatalok versenyeztek egy szakmai zsűri előtt. Azt a műsort például az első perctől a gyerekemként szerettem, szinte együtt találtuk ki a produceri csapattal minden részét. Nagyon élvezem azt is, ha nagy koponyákkal, tehetséges emberekkel dolgozhatok együtt, ezért vállaltam lelkesen néhány éve azt a felkérést is, hogy a képernyőre visszatérő Geszti Péter egyik szerkesztője legyek az Adom a napom című műsorban. Most pedig ugye itt a Legyen Ön is milliomos. Egy legenda újraéledt – A Legyen Ön is milliomos egy legendás produkció! Vágó István felejthetetlenné tette annak idején, ezért az volt a legfontosabb számunkra – és Palik László számára –, hogy ezt az örökséget méltó módon élesszük újjá. Szerintem az a titok, hogy semmit nem akartunk változtatni. Ez a formátum úgy jó, ahogy van. Ahogy a nézők az első szériára reagáltak, az minden várakozásunkat felülmúlta. Én azért élvezem, mert egy olyan műsort készíthetek, amit nem megalkotni, megújítani és finomítgatni kell, hanem egyszerűen csak hagyni, hogy működjön magától. Ez nagyszerű érzés, mert a készítők számára a nézettség nyomása mindig a legnagyobb teher. Ezt a műsort pedig ezek szerint minden korosztály mindig szeretni fogja. Az Ifjú Tudósok műsorban is nagy szerepe volt

Fotó: Beküldött Média és a család – A férjem nem szakmabeli, de mindenben támogat. A gyerekeim pedig nemcsak engem szeretnek nagyon, hanem az apukájukat is, ezért ha esetleg hosszabb időre elszólít egy forgatási periódus, akkor is megoldunk mindent jó csapat módjára. Vannak persze még segítségeim, leginkább a férjem édesanyja és néhány olyan családtag, akik szívesen töltenek időt a gyerekeimmel – szerencsére. Minden másra ott… na nem a Mastercard, hanem az éjszakák. Akkor jól lehet műsort szerkeszteni, adásmenetet írni, alkotni.

Igen, a szépészetben is otthonosan mozog

Fotó: Beküldött A látszat ellenére ez a szakma nem egy életbiztosítás – Huszonegy éves koromban vállalkozóvá kellett válnom ahhoz, hogy dolgozhassak, hiszen a kereskedelmi tévéknél nagyon kevés belsős státuszt kínáltak. Az évek alatt hozzászoktam ahhoz, hogy produkciók jönnek-mennek. Munkák értek véget egy csapásra, mert nem volt jó a nézettség, műsorok hasaltak el azon, hogy a következő évadra már nem jött össze a megvalósításhoz való szponzorációs összeg. Ezt a bizonytalanságot pedig addig viseltem jól, amíg csak magamról kellett gondoskodnom. Már két gyermekem volt, elmúltam negyvenéves, amikor arra gondoltam, hogy ha néhány év múlva már nem jön újabb tévés felkérés, nem csörren meg a telefonom, akkor mihez fogok kezdeni?! Meg kellett találnom magamban egy másik út lehetőségét, amelyet legalább annyira imádni és élvezni tudok, mint a tévézést. Szerencsémre jól döntöttem. Két év tanulás és most már öt szakmában eltöltött év után mondhatom, hogy a kozmetika jó B tervnek bizonyult. Ez is én vagyok, és az a célom, hogy ebben is hiteles, megbízható, profi szakemberré váljak, ahogy a tévézésben tettem.

