Lejárt a műszaki? Így úszhatja meg a bírságot szabályosan (videóval)

Sokan úgy gondolják, hogy ha lejár az autó műszaki vizsgája, akkor onnantól kezdve mozdítani sem lehet a járművet. A valóság ennél árnyaltabb – és szerencsére rugalmasabb is. Egy egyszerű, hivatalos engedéllyel ugyanis szabályosan is el lehet jutni a vizsgaállomásra lejárt műszakival is. A lehetőség adott, de nem árt tudni, mikor és hogyan élhetünk vele – mert ha hibázunk, a bírság sem marad el.

Ha lejárt a műszaki, az autóval nem szabad csak úgy közlekedni. Ez eddig egyértelmű. De van egy kivétel: úgynevezett útvonalengedéllyel bizonyos feltételek mellett szabályosan el lehet jutni a vizsga helyszínére lejárt műszakival is – mutat rá a bama.hu cikke. Lejárt műszakival drága lesz az igazoltatás

Fotó: Bujdos Tibor Az engedélyt elektronikusan lehet igényelni, és néhány ezer forintba kerül. Célja, hogy a lejárt műszakis jármű eljuthasson a vizsgaállomásra – de csak oda. Az útvonalat, az időpontot és az indulási helyet is előre meg kell adni, és ezeket szigorúan be kell tartani. Hogyan kérhetjük? Az útvonalengedély díja mindössze 3500 forint, és bármelyik kormányablakban személyesen lehet igényelni. A hivatalos elnevezése: ideiglenes forgalomban tartási engedély. Az engedély három egymást követő napra szól, és a kezdőnapot neked kell megadni. Fontos: csak a megadott telephely és a vizsgahely között közlekedhetsz vele – bármilyen más irányba térsz le, az szabálysértésnek minősülhet! - írja a bama.hu. Milyen iratok kellenek hozzá? Az ügyintézéshez ezekre lesz szükséged: Forgalmi engedély vagy ideiglenes kivonás esetén a kivonási határozat

Kötelező biztosítás igazolása

Időpontfoglalás visszaigazolása a műszaki vizsgára

Érvényes személyazonosító okmány A gyakorlatban az engedélyt a szükséges papírok bemutatása után szinte azonnal kiállítják, nem kell kivárni a hivatalos 21 napos ügyintézési határidőt. A rendőr nem találgat – pontosan tudja, merre mehet Sokan beleesnek abba a hibába, hogy elfelejtik: lejárt a jármű műszaki vizsgája. Ez az aprónak tűnő figyelmetlenség akár 78 ezer forintos bírságot is eredményezhet, ha a rendőrség közúti ellenőrzés során észreveszi – írja a vezess.hu. Fontos tudni, hogy az útvonalengedélyt a hatóság rendszere automatikusan rögzíti. Ha megállítják, a rendőr pontosan látja, hogy van-e engedélye, milyen napra, milyen útvonalra szól, és hogy valóban akkor és ott közlekedik-e, ahol meg van engedve. Ha nem stimmelnek az adatok – például nem abba az irányba tart, nem azon a napon, vagy nem tudja igazolni, hogy tényleg vizsgára megy –, akkor az engedély nem védi meg. Sőt: ilyenkor a közlekedés ugyanúgy szabálytalan, mintha semmilyen engedélye nem lenne.

Mire figyeljen, ha nem akar kellemetlenséget? Csak a vizsgahelyszínre menjen az autóval, más célra nem használható az engedély.

Tartsa az útvonalat és az időpontot – ezeket előre rögzítik.

Győződjön meg róla, hogy az autó biztonságosan vezethető.

Legyen igazolása a vizsgáról, ha megkérdezik. Nem kiskapu a lejárt műszakira Az útvonalengedély nem trükk és nem kibúvó, hanem egy szabályos lehetőség arra, hogy az ember ne kerüljön bajba egy lejárt műszaki miatt – miközben mindent megtesz azért, hogy rendbe hozza a dolgot. Használni lehet, sőt érdemes, de csak akkor, ha közben pontosan betartjuk a szabályokat.

