Megteltek a lottózók az ötöslottó sorsolás előtt

Az eltelt 20 hét alatt 4 milliárd forintra dagadt a főnyeremény az Ötöslottón. Ebben az időszakban 444 játékos volt közel a jackpothoz 4 találatával, ők zömében millió forintot elérő nyereményekkel gazdagodhattak. Érdekesség, hogy a legkedveltebb szerencseszámok közül ebben a halmozódási ciklusban nem húzták még ki az 1-es, a 3-as, a 25-ös, a 43-as és az 51-es számokat. A 4-es és 77-es szám viszont már négyszer is kikerült a sorsológömbből.

Négymilliárd a lottónyeremény, egy szelvénynyi esélyt adhatunk magunknak

Fotó: Máté Krisztián/MW

A nagy pénz lehetősége vonzó. Amikor ilyen régóta halmozódik a lottónyeremény, azok is rászánják magukat a szelvény kitöltésére, akik egyébként nem rendszeres játékosok. A szokásosnál többen állnak sorban az egyik szekszárdi lottózóban az ötöslottó sorsolás előtt.

Egy idős hölgy azt mondja, közel 40 éve játszik ugyanazokkal a számokkal, de egyszer volt összesen egy két találatosa. Tudja, hogy most akkora pénz forog kockán, amit ő már el sem tud költeni. „De az unokáimnak legalább megoldódik minden gondja, ha nyerek” – mondja.

Egy fiatalember sietve veszi el a blankettát. „Nem most töltöm ki, de ez már akkora pénz, hogy én, aki nem szoktam játszani, bepróbálkozom. Próba-szerencse” – mondja, és kiviharzik a lottózóból.

A sorban állók halk mosollyal nyugtázzák a történteket. Többen aktív játékosok, azt vitatják, annyit fizettek már be, hogy egyszer vissza kell jönnie a pénznek. „Miért ne most lenne szerencsénk?”

Ami egyszer elkezdődött, az be is fejeződik – így ez a folyamat is elér a végéhez, és valaki élete megváltozik, ha sikerrel saccolja meg a számokat.