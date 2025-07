Madocsai Falunap, nemzetközi művészettel és helyi értékekkel (GALÉRIA)

Rekorddal kezdődött a XXVII. Madocsai Falunap. Ugyanis a péntek délutánra a Faluház kistermében meghirdetett véradásra nem kevesebben, mint ötvenhárman jelentkeztek. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával megvalósított, kétnapos rendezvény mindezen túl is számos különlegességgel, meglepetés programmal szolgált az érdeklődők számára.

A Madocsai Falunap számos művészeti csoportnak teret adott, a felvételen a Zabszalma együttes és egy fiatal zenerajongó látható

Fotó: Molnár Gyula

Madocsai Falunap, finnországi vendéggel

Ugyancsak a pénteki napon, de már kora este Finnországból érkezett vendéget köszönthetett a Faluházban a művészet iránt fogékony közönség. Margit Hirvonen mutatkozott be rézkarc, olaj- és akvarell festményeivel a házasságkötő teremben, Madocsáról indult címmel. A cím találó, ugyanis az alkotó valóban Madocsán született, a legendás népművelő, Földesi János gyermekeként. Így nem véletlen, hogy Lönhárd Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon elnökének kiállítás megnyitóján Margit Hirvonen ugyancsak neves testvére, Földesi Lajos hegedűművész is közreműködött. A napot – ami egyébként többek között légvárral, népi játékokkal, hab partyval és rendőrségi kutyás bemutatóval, a Zabszalma zenekar fellépésével is csalogatta főképpen a fiatalabb korosztályt – a medinai Szabó Dávid akusztikus gitár koncertje zárta.

Szombaton reggel újult erővel folytatódott a Falunap. Felsorolni is hosszú lenne a kínálat minden elemét, így abból íme, csak néhány elem, ízelítőként. Kackiás vándorjátszótér, lufihajtogatás, kvadozás, homokkép készítés, könyvbörze. Nem maradt el a hagyományos halászléfőző verseny sem. A zsűri huszonegy minta értő végig kóstolása után úgy döntött, hogy Kovács Réka, egy helybeli ifjú lány főztje érdemli meg az aranyérmet. A Falunap jelentőségét egyébként jól mutatja, hogy megtisztelte azt jelenlétével Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, Baranya István, Bölcske polgármestere, valamint Süli János, Tolna vármegye 3. választókerületének országgyűlési képviselője is.

Akikre joggal büszke a település

Délután Baksa Ferenc polgármester mondott köszöntő beszédet, hangsúlyozva a közösség teremtés, az egymással való beszélgetés, az egymásnak segítés fontosságát. Bejelentette, hogy az önkormányzat döntése alapján a Madocsa Község Posztumusz Díszpolgára címet néhai Zsigmond Ferenc érdemelte ki. A kitüntetett a Madocsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapítója és parancsnoka volt, az oklevelet lánya, Kovács Istvánné Zsigmond Eszter vette át. A Madocsa Kiválósága Díjjal pedig a magyar kajak-kenu sport meghatározó alakja, Juhász István érdemeit ismerték el, a nemzetközi vizeken is sikeres sportoló a településen nevelkedett.