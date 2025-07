Figyelem! Elérhetetlen a netbank, nem jön fizetés – leáll az egyik legnagyobb bankunk

Az MBH Bank informatikai rendszereinek korszerűsítését végzik a jövő héten, ezért 2025. július 31-én részleges bankszünnapot, 2025. augusztus 1-3. között egybefüggő teljes bankszünnapokat tartanak országszerte. A munkálatok szükségszerűségét jelzi annak a szekszárdi férfinak a története, aki a közelmúltban hiába próbált a mobil applikációban fizetési kérelmet indítani, az többszöri próbálkozásra is sikertelen volt, pedig előtte a limitet is felemeltette a bankfiókban. Oda, az eredménytelen kísérletek után ismét személyesen be kellett fáradnia, és csak több ügyintéző együttes munkájával sikerült megoldást találni a problémára.

Jövő héten pénteken az MBH bankfiókjai is zárva lesznek

Fotó: Mártonfai Dénes

Előbb utal a munkáltató

Más arról számolt be, hogy felkészülten áll a jövő hétvégi leállás előtt, ugyanis minden hónapban leveszi a számlájáról a díjmentesen hozzáférhető 150 ezer forintot, illetve mostanra minden fix kiadása, havi utalása rendezve van, így reményei szerint nem okoznak fennakadást számára a bankszünnapok. A leállás egyik pozitív hozadékáról beszélt egy másik harmincas férfi, aki azt emelte ki, hogy bár neki nem az MBH a számlavezetője, a munkáltatójának viszont igen, és jelezték, hogy emiatt korábban utalják a béreket.

Az MBH telefonos ügyfélszolgálata is csak korlátozottan működik majd

Az MBH a honlapján tájékoztatja az ügyfeleket a leállással együtt járó szolgáltatás kiesésekről. Azt írják, hogy a bankszünnapok teljes ideje alatt biztosítják a digitalizált kártya használatot (például Apple Pay és Androidos fizetés), a fizikai betéti- és hitelkártyás vásárlást, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS), valamint a SZÉP kártya használatot. A biztonság érdekében a bankkártya tiltás Telebankon keresztül, a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es vagy a külföldről hívható +36 1 373 33 99-es telefonszámon folyamatosan elérhető lesz. A banknál vezetett számlára érkező utalások jóváírása nem fog megtörténni a bankszünnapok alatt. Emellett azt kérik az ügyfelektől, hogy tranzakciókat és egyéb banki ügyeket a bankszünnapokat megelőző munkanapra időzítsék. A bankfiókok augusztus elsején, pénteken zárva tartanak majd.