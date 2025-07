Már Domboriban is feltűnt a különös élőlény – mérget bocsájt ki, és nem biztos, hogy észrevesszük

A medúza már nem számít újdonságnak hazánkban – a Kárpát-medencében is egyre otthonosabban mozog. Könnyen lehet, hogy hamarosan Domboriban vagy akár Szálkán is találkozhatunk vele – számolt be róla a beol.hu.

A medúza egyre inkább elszaporodik édesvizeinkben. Fotó: Nadja Hahn/Twitter

Hogyan került hozzánk a medúza?

A medúza terjedését nagy valószínűséggel az ember segítette elő – tudtuk meg. A nem kellően tisztított vízi sporteszközök, illetve akváriumi növények révén kerülhetett be a magyar ökoszisztémába.

Elsőként egy londoni botanikus kertben írták le 1880-ban, Magyarországon 1957-ben jelent meg először, az Őrtilos környéki vizekben. Azóta azonban egyre több helyen találkozhatunk vele.

A kutatók szerint a globális felmelegedés is kedvez az édesvízi medúzák elterjedésének. A faj ugyanis a melegebb, jó minőségű vizeket kedveli, és a vízhőmérséklet emelkedésével egyre kedvezőbb feltételeket talál.