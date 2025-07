Megkétszerezik a térfigyelő kamerák számát a városban – semmi sem maradhat titokban!

Bővítik Pakson a térfigyelőkamera-rendszert. Erről Horváth Zoltán, az önkormányzat közbiztonságért felelő tanácsnoka beszélt nemrégiben a TelePaks-nak. Elmondta, hogy a központi rendszer felújítása önkormányzati költségvetésből valósul meg, de TOP Pluszos pályázat révén újabb kamerákat szerelnek fel. Amennyiben megérkezik a 242 millió forintos támogatás, a már meglévő harminchat kamerán túl további harmincöt figyeli majd a város utcáit, ezzel is növelve a lakosság közbiztonságot, köztisztaságot illető komfortérzetét.

Közel kétszer annyi térfigyelő kamera lesz Pakson

Forrás: TelePaks

Horváth Zoltán arról is beszélt, hogy a kamerák jelenleg a városi rendőrkapitánysághoz vannak bekötve, és az új készülékek képi anyaga is oda érkezik majd, de a későbbiekben szeretnék megteremteni annak a lehetőségét, hogy a közterület felügyelethez is becsatornázzák a rendszert.