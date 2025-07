Borbélyné Töttösi Ágnes polgármester lapunknak is elmondta, amire falunapi köszöntőjében felhívta a figyelmet. Ez a rendezvény fontos a település és lakói életében, mert alkalmat ad egy kis megállásra, megpihenésre. Arra, hogy a barátok, közösségek, családok a közös kikapcsolódás mellett még erőteljesebben figyeljenek egymásra. A község vezetője azt is hangsúlyozta: ez a kétnapos esemény kiváltképp alkalmas arra, hogy a legifjabb korosztály is érezze a velük való törődést. Ennek a törekvésnek a szellemében a gyermekeket ingyenes légvár, lovaglás, íjászat, arcfestés, kézműves foglalkozás és körhinta várta. A rendezvény nemcsak a helyiek, hanem a környékbeliek számára is jelentős vonzerővel bírt, hiszen sokan érkeztek a környező helységekből. Illetve Nagydorog erdélyi testvértelepülése, Igazfalva küldöttsége révén a határon túlról is.