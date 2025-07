Egy Facebook-poszt lavinát indított: sorra kerülnek elő a tulipános ládák

A nagyszékelyi tulipános ládák eszmei értéket képviselnek a településen. Egyre többen jelentkeznek, hogy őrzik otthonukban eme régi, becses kincseket.

Vámi István iskolaigazgató családjának tulipánosládája. Nagyszékelyi tulipános ládák 2025, igaz történetek Forrás: Facebook/Nagyszékelyhez Kötődők Baráti Köre

Nagyszékelyi tulipános ládák

Vámi István, a simontornyai általános iskola és gimnázium egykori igazgatója, történelemtanár több mint tíz éve ment nyugdíjba. A Nagyszékelyhez Kötődők Baráti Köre Facebook-csoport tagjaként 2025. július tizenhatodikán tette közzé a felesége dédmamájának tulipánosládájáról készített fotót, amelyhez több bejegyzés érkezett. A nagyszékelyiek sorra jelentkeztek, hogy nekik is van tulipános ládájuk.

– A feleségem dédmamájáé volt ez a díszes láda – mondta lapunknak Vámi István, majd hozzátette, hogy a tulipános láda nagy divat volt Nagyszékelyben a sváboknál. Gyakori esetként említette, hogy a gyerekeket bent tartották ezekben. Sőt, a felesége még emlékszik arra, hogy amikor a szülők elindultak a földekre aratni, kapálni, vitték magukkal a tulipános ládát, és a földeken abba állították bele a gyerekeket, hogy ne szaladjanak széjjel. Amikor már viseltesebb volt egy-egy darab, nyulakat tartottak benne.

Nagyszékely községben elég sok helyen vannak tulipános ládák Fotó: Facebook/ Nagyszékelyhez Kötődők Baráti Köre

Tegyék előkelő helyre

A Vámi István tulipános láda fotójához érkező bejegyzésekben is megtalálható, hogy van, aki aludt is gyerekként ilyen ládában, mert nagyszékelyi nagymamája abban ágyazott meg neki. Másikuk pedig arra emlékezett, hogy a tulipános láda milyen jó volt nyúlólnak. A nagyszékelyi tulipános ládákról értekezők egyike pedig sürgeti, hogy padláson tartott ládát tegyék előkelőbb helyre. Vámi István elmondta, hogy családjukban is nagy becsben tartják a régiségeket. Náluk például megtalálható pohártartó, törülközőtartó az 1800-as évekből, régi sváb falvédők és egy 1913-as ingaóra is dédszülői ágról. Az ősök iránti tiszteletből őrzik a tárgyakat. Az ingóra például a mai napig működik, valamint a pohártartónak és a törülközőtartónak is van funkciója.

