Nem unatkoznak a szedresi nyugdíjasok, és a nyár nagy programja még hátra van

Májusban Cserkeszőlőn, júliusban Szigetváron gyógyfürdőztek közel százan. Júniusban a nyári fesztiválon ebédnek és kulturális műsornak örvendezhettek a tagok. A nyár folyamán vendégek is érkeztek a faluba. A Tolnai Vándorló Szépkorúak kerékpárral érkeztek a Szedres-Hidja pusztai temetőbe a Bezerédj síremlékhez. Őket Barteczka Mária tagtárs fogadta az általa előzetesen szépen megápolt emlékhelyen és előadást is tartott nekik „Bezerédj család, Szedres és én’’ címmel. A nyárnak nincs vége. Még egy budapesti kirándulásra is szeretnének menni a szedresi szépkorúak. A sok színes program a sikeres pályázatoknak, a vezetőség és segítők lelkiismeretes munkájának köszönhető.

Szedresiek Cserkeszőlőn egy szederfa árnyékában

Fotó: Beküldött