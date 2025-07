Harmincöt éve éltetik, amit a vasfüggöny egykor elválasztott

Az idei Németkéri Nap nem csupán a falubeliek ünnepe volt, hiszen németországi testvérvárosuk, Buchenbach delegációját is fogadták, élén Helmut Bauz polgármesterrel. A két település harmincöt éve kötött testvértelepülési megállapodást, és a polgármesterek most aláírták a partnerkapcsolat folytatását megerősítő dokumentumot.

A szabadidőpark árnyas fái alatt rendezték a Németkéri Napot

Forrás: TelePaks

Többeket családi szálak is kötnek a német testvértelepüléshez

Horváthné Gál Erika, Németkér polgármestere a TelePaks-nak elmondta, hogy a II. világháborút követően Buchenbachba és környékére telepítették ki a németkérieket, így sokakat családi szálak is kötnek a városhoz. Kapcsolatuk a vasfüggöny lebontása után vált élővé, amelyet az új generációknak kell megtöltenie tartalommal. Ebben szerepet vállal a Németkéri Német Nemzetiségi Önkormányzat is, amelynek elnöke, Rauthné Baumann Orsolya kiemelte a kölcsönös vendéglátások és közös programok fontosságát, a hagyományokat éltető sváb nemzetiségi kórust és nemzetiségi tánccsoportot, illetve azt is, hogy évek óta mindig Buchenbachból érkezik a falu karácsonyfája.

A Németkéri Németségért Nívódíj idei elismertjei

Forrás: TelePaks

A Németkéri Németségért Nívódíjat is átadták

A Németkéri Napon számtalan program várta az érdeklődőket a szabadidőparkban és a művelődési házban. Fellépett a németkéri óvoda Szivárvány csoportja, a senior örömtáncosok, valamint a német nemzetiségi tánccsoport. Alkotók és termelők vásárát is tartottak, és megnyitották ifjabb Takács Tibor II. világháborús gyűjteményéből készült kiállítást. Ekkor adták át a német nemzetiségi önkormányzat által alapított Németkéri Németiségért Nívódíjat is, amelyet idén Pesztericz Alajosné és Csutiné Rács Mária, a németkéri német nemzetiségi kórus tagjai vehetettek át.