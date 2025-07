Viszket, sebes, fáj – így kínozza kedvencünket a nyári ekcéma

Az arra hajlamos állatok testén a nagy melegben, változatos helyeken, különböző méretű és megjelenésű bőrkiütések, nyári ekcéma jelenhet meg, amely legtöbbször nagyon viszket, akár nagy fájdalommal is jár, vagy felülfertőzés miatt bőrgyulladás is kialakulhat.

Sok Tolna vármegyei jár el gondosan háziállatával kapcsolatban, a nyári ekcéma azonban külön odafigyelést igényel

Fotó: Beküldött – illusztráció

A nyári ekcéma veszélyt jelent kedvencünkre

Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa 2025 nyarán is felhívja a figyelmet arra, hogy a bolhák és a szúnyogok a csípés által lokális irritációt okoznak. A bolhák pedig, mivel a nyáluk az állat vérébe kerül, általános allergiás tüneteket is okozhatnak. Ezt az is jelzi, hogy nem csak a csípés helyén jelenik meg a viszketés, hanem az állat mindenütt gyakran vakarózik, egyes helyeken pedig később sebesre vakarja, rágja a bőrét. A lecsupaszodott, nedvező területek a szúnyogok számára is könnyebben elérhetők, így a helyzet egyre súlyosbodik. Mivel az elváltozások kezdetben a szőr miatt nem láthatóak, a gazda egyszer csak azt veszi észre, hogy az állaton „hirtelen” egy kisebb-nagyobb méretű nedvező folt jelenik meg, amit a kutya intenzíven nyal, néha szinte a húsig kirág, olyan erős a viszketés. Ez a tünet súlyosbodhat és nyilvánvalóvá válhat például egy fürdés, úszás után, amikor a felpuhult bőrön a betegség könnyebben láthatóvá válik és gyorsabban is terjed. A probléma sürgős állatorvosi ellátást igényel, és minél előbb el kell kezdeni a külső élősködök elleni védekezést, tette hozzá dr. Jakab Ferenc.