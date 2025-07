Ez történt a gyerekekkel, miután becsukódott mögöttük a múzeum kapuja

A majd kétszáz éves vármegyeháza hűvös falai között, „Béla király” elnevezéssel, 8–12 éves gyerekeknek szervezett nyári tábort a múzeum. Jöttek, főleg lányok, legtöbben Szekszárdról, de van őcsényi, tolnai, veszprémi és piliscsabai gyerek is. Többen közülük nem is első alkalommal, mert már az előző nyarakon is itt voltak.

Szőttek, fontak, mégsem takácsok – a múzeum nyári táborában a kézműveskedés kapott hangsúlyt

Fotó: Makovics Kornél

A nyári tábor szövéssel indult

Idén is szövéssel kezdődött a tábor. Előbb egy fehér fonalat fűztek körbe-körbe a karmantyúbaba függőleges szálai közé, majd azokat villával szorították egymáshoz. Aztán következett a színes, mert mindenki választott magának tetsző színű fonalat: zöldet, kéket, sárgát, feketét, pirosat.

Holnapra a fonalakból pénztárca vagy picike táska lesz, tudtam meg Lillától, a szekszárdi Dienes iskola diákjától. – Most megyek harmadikba – mondja büszkén, miközben a többiekkel együtt szőtt.

Éppen elkezdődött a délutáni „műszak”, így szóba került az ebéd. – A karalábélevest nem szerettem, de a spagetti nagyon jó volt.

Fotó: Makovics Kornél

Kézműves technikák, kirándulások, élmények

A kis csapat irányítója Binder Bori múzeumpedagógus, és vele együtt segíti a gyerekeket a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának néhány tanító szakos hallgatója is.

A gyerekek különböző kézműves technikákkal ismerkednek a nyári tábor során. A szövés az első, minden évben más eszközön tanulják, aztán nemezelnek, gyöngyöt fűznek – karkötő, nyaklánc vagy medál lesz belőle. A kézimunka része még a varrás is. Egyik nap Móhr Szilviával, a múzeum restaurátorával agyagtárgyakat készítenek, máskor a Petrits Mézeskalács Múzeumban mézeslepényt.

Kirándulnak Bonyhádra, ahol megnézik a Völgységi Múzeumot, a Tűzoltó Múzeumot és az óvoda történeti kiállítást. A program része még a szekszárdi Tudásközpont, ahol a levéltárral is megismerkednek.

Fotó: Makovics Kornél

Van igény a múzeumi nyári táborokra

– Van igény az ilyen nyári táborokra – mondta Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója. – Nyaranta mindegyik kiállítóhelyünkön szervezünk ilyen programokat, immár évtizedek óta. Ez segít a szülőknek is, a gyerekeknek pedig szórakoztató és hasznos kikapcsolódás, hiszen szórakozva tanulnak és új dolgokat ismernek meg.