Orosz rulett a városközpontban

Ahogy beköszönt a nyár, Szekszárd szökőkútjai új funkciót kapnak: városi strandként is üzemelnek. Bevallom, én is engedem a gyereket bokáig, szigorúan a lábfejét a vízbe mártva, hadd hűtse le magát. De közben mindig ott motoszkál bennem a gondolat: vajon ma a fertőtlenítő vagy a baktérium kerekedett felül a láthatatlan csatában? Olyan ez, mint egy mikrobiológiai orosz rulett. Egy biztos: a pancsolás öröme nagyobb, mint a para. A gyerekek immunrendszere még úgyis alakul, a lelkesedésük viszont már most betonbiztos. A felnőttek, akik pedig arcot vagy kezet mosnak a szökőkútban... nos, a saját gyerekeimmel ellentétben, rájuk nem szólhatok, hogy koszos a víz.

Fotó: Mártonfai Dénes