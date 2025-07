Milliárdos indok húzódik a palack visszaváltás üzlete mögött

A palack visszaváltás országos rendszere 2024-ben indult el, és alig egy év alatt hatalmas sikerré vált: a naponta visszaváltott csomagolások száma már most eléri a 15 milliót. A rendszer indulása óta több mint kétmilliárd darabot gyűjtöttek be – írta meg a Világgazdaság. A rendszer nemcsak a környezetet kíméli, de értékes nyersanyagokat is visszajuttat az újrahasznosítási körforgásba.

A gyerekeknek már teljesen természetes a szelektív gyűjtés és a palackok visszaváltása

Fotó: Világgazdaság

Tényleg fontos a palack visszaváltás?

A 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerüzletekben kötelező az automatás visszaváltás biztosítása, míg kisebb boltokban kézi visszaváltó pontok is működnek. Országszerte így már mintegy 4900 helyen elérhető a palack visszaváltás lehetősége. A felhasználók számára ez egyre kényelmesebb, hiszen bevásárlással egybekötve, gyorsan leadhatók az üres üvegek, dobozok, PET-palackok.