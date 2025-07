Kevés a parkoló, sok az autó – végre változás jön Szekszárdon

Madáchnak az ember tragédiájában leírt, immár klasszikussá vált panaszos mondatát, hogy „Sok az eszkimó és kevés a fóka”, gyakorta mondjuk, aktualizálva, Szekszárdon, úgy, hogy sok az autó és kevés a parkoló. Viszont a napokban is éled a remény, hogy a helyzet javul. Erre pillanatnyilag az is okot ad, hogy a Csokonai utcának a Mikes és Holub József utca közti szakaszán valami elkezdődött. Az úttest északi oldalán a járdát felbontották, hogy a szélén, szaknyelven, k-szegélyes felállási lehetőséget alakítanak ki. Így ott, a gyakorta áldatlan parkolási lehetőség javul, az úttesten pedig biztonságosabban lehet majd közlekedni.

Parkolók, óvodák és utcák is kapnak egy kis vérfrissítést

Fotó: Beküldött

Ez most a kezdet, mondta Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere, ugyanis a TOP, a Településfejlesztési Operatív Program adta lehetőség alapján további parkolók kiépítésére kerül sor a belvárosban. Az Arany János és a Perczel Mór utcában, meg a volt Tambov lakótelep környékén is több helyen néhánnyal bővítik a parkolóhelyek számát, néhol csak 1 – 2-vel, de összességében 25-30 hellyel lesz több.

Új szegélyt kapott egy belvárosi utcaszakasz is

Fotó: Makovics Kornél

A TOP Plusz-on belül még további fejlesztések is szerepelnek a város programjában. Ennek keretén belül felújítják a Humánszolgáltató Központot, a fogyatékosok Babits utcai otthonát meg a Kölcsey óvodát. Ezeknek előkészítése szakértők, így költséghatékonysági szakértő bevonásával folyik, s készülnek a kiviteli tervek is. A Kölcsey óvoda korszerűbb, új lesz. Egy másikat, a Szent Györgyi Albert utcában lévő városi óvodát pedig átadták a katolikus egyháznak, s így a katolikus óvoda is bővülhet.