Történelmi rekord Szekszárdon: ennyi hallgatót még soha nem vettek fel a KPVK-ra

A KPVK tavaly is rekordot ért el és most, a felvettek száma a tavalyinak is közel másfélszerese, 46 százalékkal több lett annál. Ez a hallgatói szám gyarapodását illetően kimagasló eredményeket elért egyetemen a legmagasabb arány, de vélhetően egyben országos rekord is. Pedig a ponthatárok inkább magasabbak lettek.

Nagy volt az öröm sokaknak a Pont Ott Partin Pécsen, amikor a felvételi ponthatárokat kihirdették

Fotó: Cser Dániel / Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium/MTI/bama.hu

A felvételi ponthatárok kihponthatárirdetése több ezer diáknak sorsfordító pillanat volt

Idén eddig 631 hallgatót vettek fel a kar különböző képzéseire. Ezen belül az államilag támogatott helyekre bejutottaké mellett jelentős a növekedés az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók számát illetően is. Örvendetes, hogy a leendő gólyák többsége a kar pedagógusképzési szakjain kezdi meg tanulmányait – így ez a hazai pedagógusképzés egyik kiemelkedő intézménye –, de a társadalomtudományi, agrár és művészetközvetítési szakok iránti érdeklődés is kimagasló az idén. A szekszárdiak számára pedig az különösen pozitív eredmény, hogy ősztől újra lesz a kar itteni campusán is nappali tanítóképzés.

Prof. Dr. habil Szécsy Gábor, a PTE KPVK dékánja

Fotó: A szerző felvétele

Dr. Szécsi Gábor, a kar dékánja elmondta: a sikert tetézi, hogy annak ellenére magasabb kétszázzal a tavalyinál a felvett hallgatók száma, hogy a bekerüléshez szükséges ponthatárokat a tavalyiaknál magasabban húzták meg. Például a tanítóképzésre felvett 105 hallgató pontszámainak átlaga százzal magasabb az előző évinél, de hasonlóan magas volt a 110 gyógypedagógiai, a 200 óvodapedagógus szakra, az 50 szakoktató, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésre felvételt nyert hallgatóknál is.

Több mint negyvenen kezdhetik meg tanulmányaikat ősszel az agrár képzési területen is, és mellette folytatódik a társadalomtudományi és a művészeti képzés. A környezetkultúra oktatása pedig szinte jelképe a karnak, mert az egyetemen csak itt folyik ilyen képzés.

A felvételi siker részben adódhat a bemutatkozásból is – mondta Szécsi professzor. A nyílt napok is sok érdeklődőt vonzottak, már ott lehetett sejteni a jelentős növekedést. Említette, hogy igyekeztek a középiskolások mellett szüleiket is tájékoztatni, tudva, hogy az ő véleményük is fontos.